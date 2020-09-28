Вчені відкрили планету розміром з Землю: клімат – як у духовці

Вчені виявили планету розміром з Землю, яка робить повне коло навколо своєї зірки кожні 3,14 дня і температура на якій складає близько 230 градусів Цельсія.

Відкриття зробили дослідники з Массачусетського технологічного інституту під час перегляду знімків, зроблених орбітальним телескопом Kepler 2017 року, повідомляється в прес-релізі вузу.

Радіус планети, що отримала ім'я K2-315b, дорівнює 0,95 радіуса Землі, її маса також практично дорівнює масі нашої планети.

Вона робить оборот навколо холодної маломасивної зірки розміром приблизно в п'яту частину Сонця зі швидкістю 81 кілометр на секунду або 291 тисяча кілометрів на годину за 3,14 дня.

"Пі-планета" не підходить для життя на ній людини – температура на її поверхні – близько 230 градусів за Цельсієм. За словами вчених, це ідеальна температура для приготування пирога.

Як відомо, телескоп Kepler припинив свою роботу в листопаді 2018 року. До цього він брав участь у місії NASA "К2" зі спостереження за яскравими зірками різних ділянок.

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