Вчені пояснили, як виникли "пекельні" планети-вулкани

На деяких екзопаланетах температура може досягати 725 градусів Цельсія. По суті, поверхня планети є океаном розпеченої лави.

Як пише Telegram-канал Naked Space, зазвичай такі планети за розміром більші за Землю, однак розташовуються набагато ближче до батьківської зірки – навіть ближче ніж, наприклад, Меркурій до Сонця.

Передбачається, що планети-вулкани утворилися на значній відстані від своєї зірки, а потім по спіралі поступово вийшли на теперішню орбіту.

Згідно з останніми гіпотезам, планети-вулкани формуються з потоку невеликих об'єктів, які по спіралі рухаються в напрямку зірки з зовнішніх кордонів системи.

В результаті такого безперервного руху навколо зірки формується кільце, з якого і утворюється планета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вашингтонський університет під керівництвом вченого Дірка Шульце-Макуха провів пошуки у Всесвіті планет, які були б схожі на Землю або зовсім були б ідеальні для життя людей.

Потенційно "понаднаселені" планети, як їх назвали дослідники, могли бути помітно більші, трохи тепліші і, можливо, "вологіші" за Землю. Серед 24 об'єктів, відібраних авторами дослідження, жоден повністю не відповідав всім критеріям "понаднаселеності".

Однак одна планета, за словами вчених, володіє чотирма "критичними характеристиками", що робить її, можливо, більш комфортною для життя, ніж Земля.