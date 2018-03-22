Вчені передрекли швидкий крах Єллоустону

Вулканологи, які проводили спостереження за сейсмічною активністю Єллоустонської кальдери, зробили тривожну заяву про те, що парку загрожує небезпека через високу ймовірність масштабного виверження вулкану.

В результаті дослідження вчені з'ясували, що під поверхнею землі на території знаменитого заповідника знаходиться велика кількість магми. Вона поступово починає "закипати", що, за даними вчених, може свідчити про швидке виверження в недалекому майбутньому, пише Daily Mail .

Вулканологи з Техаського університету вважають, що формування аномальних "магматичних" вертикальних потоків під землею може свідчити про початок незворотних процесів зміни мантії - частини планети між ядром і корою.

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При цьому "розігріта" магмою мантія може сягати на десятки і сотні кілометрів - теплові показники, схожі з даними в Єллоустоні, були виявлені дослідниками навіть в Мексиці. Експерти прийшли до висновку, що виверження "супервулкану" в заповіднику, останнє пробудження якого відбулося 630 тисяч років тому, може статися в найближчі 10 років.

У свою чергу, інженери NASA запропонували варіант як "охолодити" магму і уникнути жахливого катаклізму. Для цього потрібно практично повністю повторити сценарій фільму "Армагеддон" - відправити до вулкану команду бурильників, "просвердлити" поверхню Землі на 10 кілометрів в глибину і закачати під величезним тиском мільйони літрів води і спеціального розчину. Операція обійдеться приблизно в $3,5 млрд, однак на місці буріння вчені планують поставити геотермальну електростанцію, яка повинна частково окупити вкладення.

Як повідомляв "Обозреватель", через активне танення гігантського льодовика в Антарктиді, вже в найближчі два-три десятиліття людство ризикує зіткнутися з новим природним катаклізмом - небезпечним підйомом рівня моря, що загрожує катастрофічними наслідками для цивілізації.