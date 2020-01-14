Вчені назвали планети, на яких можливе життя

Американські вчені повідомили, що планети, на яких може бути життя, повинні обертатися навколо зірок К-класу, які мають помаранчевий колір і температуру 3500-5000 кельвінів.

Як пише Science Alert, до такого висновку прийшли астрономи Університету Вілланова у США.

Дослідники 30 років спостерігали за зірками, що належали різним спектральним класам. Вчені вивчали рентгенівське і ультрафіолетове випромінювання, що випускається світилами, щоб оцінити, чи можуть їх планети мати інопланетне життя.

В результаті виявилося, що хоча зона населеності навколо зірок К-класу менше, ніж у зірок сонячного типу, проте ці світила зустрічаються набагато частіше. Близько тисячі помаранчевих зірок знаходяться в межах ста світлових років від Землі.

Відзначається, що тривалість життя К-класу оцінюється в 25-80 мільярдів років, і вони набагато спокійніше червоних карликів, на яких часто відбуваються спалахи.

Планета Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені NASA знайшли планету в зоні населеності, що за розмірами схожа на Землю.

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