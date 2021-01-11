В Ізраїлі знайшли могильний камінь 'Пресвятої Марії'. Відео

В Ізраїлі знайшли надгробок V або VI століть н.е., де викарбувано напис давньогрецькою мовою "Пресвята Марія, яка прожила непорочне життя".

Як повідомляє Haaretz, знахідку виявили в національному парку Ніцана. Дивовижний артефакт виявив співробітник парку, який передав надгробок археологам.

Дослідники пояснили, що на момент життя жінки на ім'я Марія парк Ніцана був великим християнським поселенням. На їхню думку, померла належала до вищого класу.

"Протягом V і VI століть нашої ери Ніцана була центром для сіл і поселень в околицях. Серед іншого, тут була військова фортеця, церкви, монастир і придорожній трактир, який обслуговував християнських паломників, що прямували в Санта-Катарину, де, на думку вірян, розташовувалася гора Синай", – повідомила експертка ізраїльського Управління старовини Талі Еріксон-Джині.

Вчені вважають, що надгробок Марії було встановлено на одному з християнських кладовищ, що оточують стародавнє поселення. Тепер археологи мають намір знайти інші знахідки в даному районі.

На думку вчених, населення цього поселення покинуло свої будинки наприкінці VI століття. Причиною тому могла стати чума або ж вулканічна зима (похолодання планетарного клімату внаслідок забруднення атмосфери попелом). Але вже в VII столітті тут з'явилися ісламські поселення, які також покинули до X століття.

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