У США відкрили спосіб вчити іноземні мови на 13% ефективніше

Група вчених із США розробила пристрій, який дозволяє вивчати іноземну мову на 13% ефективніше.

Так, це можливо за допомогою стимуляції блукаючого нерва (tVNS) безпечними електричними імпульсами, пише Nature.

Прилад тестували на 36 дорослих англомовних учасниках, прикріпивши його до вуха добровольців. Далі їх попросили послухати і спробувати розрізнити чотири тони мандаринського діалекту (саме тони в китайській мові та її діалектах є особливо важкими для іноземців).

Учасників поділили на три групи: перша слухала складні тони і отримувала нейростімуляцію, другій дісталися більш прості тони і та сама стимуляція, а третій – всі тони без допомоги приладу.

Найкращих результатів досягла друга група, у якій учасники змогли розрізняти тони на 13% краще і досягли піку своїх здібностей вдвічі швидше за інших.

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