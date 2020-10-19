У США створили унікального робота-дельфіна. Відео та фото

Американська інжинірингова компанія Edge Innovations представила свою останню розробку – рободельфіна. Він виглядає, як справжній, і може виконувати ті ж трюки, що й живий ссавець.

Своїми роботами представники компанії сподіваються одного разу замінити тварин, які виступають у дельфінаріях і тематичних парках, повідомляє Reuters (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Робот-дельфін виконаний частково з медичного силікону, має довжину 2,6 метра і важить приблизно 250 кг. Управляється він за допомогою радіозв'язку: оператор може змусити його плисти в потрібному напрямку, стрибати і виконувати різні акробатичні трюки. Також машина автоматично випускає воду – немов справжній дельфін. Коштує такий робот від 3 до 5 мільйонів доларів.

Поки його продали тільки зоозахисній організації PETA, де робот буде використовуватися під час вивчення школярами прав тварин.

Відзначається, що розробники компанії Edge Innovations спеціалізуються на створенні аніматроніки – механізмів, що імітують рухи живої істоти в фільмах, тому вони мають чимало досвіду в цій сфері.

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