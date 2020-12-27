У Британії придумали додаток, що прогнозує майбутнє стосунків

У школярів Великобританії може з'явитися додаток, покликаний допомогти їм визначитися з майбутнім їх романтичних стосунків.

Ініціатором проекту виступила адвокатка і фахівець в області сімейного права, баронеса Белгравії леді Фіона Шеклтон, пише BBC, посилаючись на Times.

Таким чином вона сподівається заохотити молодих людей аналізувати стосуки й рівень сумісності з потенційним обранцем. Це допоможе запобігти раннім шлюбам людей, які не підходять одне одному, вважає Шеклтон.

Як повідомляється, адвокатка виступила спонсором дослідження вчених Університету Ексетера, яке показало, що несумісність і нереалістичні очікування стають найбільш актуальними проблемами в стосунках серед молодого покоління.

На базі проекту Шеклтон планує запустити додаток і серію навчальних модулів. Перед тим як офіційно оформити стосунки, фахівець рекомендує поставити перед собою ряд питань, таких як "Чи хороша пара для мене мій партнер?", "Чи добрі ми друзі?", "Чи прагнемо ми до однієї мети в житті?", "Чи бачимо чи ми одне в одному переважно гарні риси?".

Як каже адвокатка, більшість її клієнтів зізнаються, що вступили в шлюб не з тією людиною.

Леді Фіона Шеклтон відома в Британії як "королева розлучень". Зокрема, в різний час вона представляла інтереси принца Чарльза (в процесі розлучення з принцесою Діаною), сера Пола Маккартні, а також принца Ендрю під часрозлучення з Сарою, герцогинею Йоркською.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше письменниця назвала три ознаки майбутніх серйозних стосунків. Також раніше було названо п'ять основних помилок чоловіків у стосунках.