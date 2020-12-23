Телескоп Hubble зняв у космосі кільце Ейнштейна

Телескопу Hubble вдалося сфотографувати унікальну галактику, що нагадує "розплавлене кільце", яку ще називають кільцем Ейнштейна.

Знімок опублікували на сайті Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA). Учені зазначили, що на кадрі можна розгледіти галактику GAL-CLUS-022058s, розташовану в сузір'ї Форнакса (Піч) у Південній півкулі.

Цей об'єкт є найбільшим і одним із найбільш повних кілець Ейнштейна, які коли-небудь виявляли у Всесвіті. Існування галактик такого штибу вперше описав саме згаданий вище легендарний учений у своїй теорії відносності.

Їхня особливість – незвичайна форма, яка пояснюється процесом гравітаційного лінзування. Його суть полягає в тому, що світло, яке падає здалеку, викривлюється і притягується гравітацією об'єкта між його джерелом і джерелом світла спостерігача.

У випадку з "розплавленим кільцем" світло від фонової галактики було спотворене в криву, яку людське око бачить через гравітацію скупчення галактик, розташованого перед ним.

Саме майже точне суміщення цих об'єктів, яке видно в центрі зображення, спотворило і збільшило зображення фонової галактики майже до ідеального кільця.

"Вузька галактика, яка елегантно вигинається навколо свого сферичного супутника на цьому зображенні, є фантастичним прикладом справді дивного й дуже рідкісного явища", – зазначили астрономи.

За їхніми словами, такі об'єкти – це ідеальні "лабораторії" для вивчення галактик, які часто занадто тьмяні й далекі, щоб їх можна було побачити без ефекту гравітаційного лінзування.

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