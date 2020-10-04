Татуювання можуть викликати небезпечний перегрів тіла – вчені

Нанесені на тіло татуювання призводять до порушення терморегуляції організму і негативно позначаються на здоров'ї.

Про це заявили вчені з Південного методистського університету, США. Їхнє дослідження було опубліковано в Journal of Applied Physiology.

Так, в експерименті вчених взяли участь люди з великими татуюваннями. Їх одягали в костюми, що стимулюють потовиділення, і спостерігали за реакцією їхньої шкіри на перепад температур.

Як виявилося, ділянки шкіри з татуюваннями виділяли набагато менше поту, отже, гірше охолоджувалися. Більш того, піт на них був більш солоним.

Дослідники пояснюють, що татуювання порушують механізм секреції шкіри, що можна вважати "потенційним довгостроковим клінічним побічним ефектом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловік оглух і почав сліпнути через татуювання: лікарі знайшли причину.