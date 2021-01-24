SpaceX Маска доставила на орбіту Землі рекордну партію супутників. Відео

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
наука
2,4 т.
Запуск ракети Falcon 9

Компанія американського мільярдера та винахідника Ілона Маска SpaceX 24 січня здійснила наймасовіший запуск супутників на орбіту Землі.

Про це повідомили на офіційній сторінці SpaceX у Twitter, а також написав сам Маск у своєму мікроблозі. "Запускаємо велику кількість невеликих супутників для широкого кола клієнтів. Раді повідомити про пропозицію щодо недорогого виходу на орбіту для малих компаній!" – написав підприємець (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Запуск SpaceX

За інформацією Everyday Astronaut, загалом компанія Маска під час останнього запуску в межах місії Transporter-1 відправила у космос 143 супутники та 3 додаткових корисних вантажі для різноманітних організацій. Ракета Falcon 9 стартувала з космічного стартового комплексу SLC-40, який знаходиться на мисі Канаверал у Флориді (США).

Запуск SpaceX

Запуск SpaceX

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 7 січня Маск став найбагатшою людиною в світі, обігнавши засновника Amazon Джеффа Безоса. Під час торгів вартість акцій його компанії Tesla зросла до $796,38 (на 5,38%).

  • Однак уже 12 січня Маск втратив 14 млрд доларів і перестав бути найбагатшою людиною планети.

  • Нагадаємо, раніше Маск заявив, що вирішив продати все своє майно, щоб мати якомога більше капіталу для фінансування майбутньої колонії на Марсі.

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