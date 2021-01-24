SpaceX Маска доставила на орбіту Землі рекордну партію супутників. Відео

Компанія американського мільярдера та винахідника Ілона Маска SpaceX 24 січня здійснила наймасовіший запуск супутників на орбіту Землі.

Про це повідомили на офіційній сторінці SpaceX у Twitter, а також написав сам Маск у своєму мікроблозі. "Запускаємо велику кількість невеликих супутників для широкого кола клієнтів. Раді повідомити про пропозицію щодо недорогого виходу на орбіту для малих компаній!" – написав підприємець (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За інформацією Everyday Astronaut, загалом компанія Маска під час останнього запуску в межах місії Transporter-1 відправила у космос 143 супутники та 3 додаткових корисних вантажі для різноманітних організацій. Ракета Falcon 9 стартувала з космічного стартового комплексу SLC-40, який знаходиться на мисі Канаверал у Флориді (США).

Як повідомляв OBOZREVATEL: