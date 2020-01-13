Школяр-практикант NASA відкрив унікальну планету: відеофакт

Школяр із США, 17-річний Вольф Кук'є, на третій день свого стажування в NASA зумів відкрити нову унікальну планету.

Як повідомляється на сайті агентства, відкриття відбулося влітку 2019 року. Юнак потрапив в NASA в якості практиканта під час літніх канікул за однією зі спеціальних програм (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У його обов'язки входило дослідження яскравості зірок, сфотографованих супутником TESS. І вже на третій день стажування школяр зафіксував сигнал системи TOI 1338.

Екзопланета Скріншот відео

Спочатку йому здалося, що це було зоряне затемнення. Але згодом з'ясувалося, що він відкрив невідому раніше екзопланету.

Їй присвоїли ім'я TOI 1338 b. У своїй системі ця планета єдина. Крім того, за розмірами вона в 6,9 разів перевершує Землю. Однак її головною особливістю є те, планета обертається одразу навколо двох зірок і рухається майже по тій же площині, що і світила. У зв'язку з цим на TOI 1338 b постійно спостерігаються затемнення. Планета знаходиться в 1300 світлових роках від Землі (в сузір'ї Живописця).

Як повідомляв OBOZREVATEL, група вчених з Нідерландів та Канади знайшла у Всесвіті джерело повторюваних радіосигналів, що може бути доказом позаземного життя. Такі сигнали називаються швидкими радіосплесками (FRB) і їх природа до кінця не вивчена.

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