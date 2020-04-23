Що було перед Великим вибухом: вчені розповіли, як виник Всесвіт

Нові дослідження вчених показали, що наш Всесвіт міг виникнути не в результаті Великого вибуху, а скоріше Великого відскоку.

Дана теорія припускає, що Великий вибух не був початком, а лише частиною більш великого процесу, результатом розпаду якогось "попереднього" Всесвіту, пише Live Science.

На даний момент вчені дійсно добре уявляють дуже ранній Всесвіт, вік якого близько 13,8 мільярдів років. Теорія Великого вибуху вважає, що колись всі зірки та галактики були розміром з персик, який мав температуру понад чотири мільярди градусів.

Всесвіт Ілюстрація

Однак є упущені частини космічної головоломки, які дають підстави для існування іншої теорії. Так вченим ще належить вивчити "сингулярність", або точки нескінченної щільності, що були на початку Великого вибуху.

Фактично це говорить про те, що в якийсь момент Всесвіт був втиснутий в нескінченно крихітну і щільну точку. Але на даному етапі розвитку фізики поки неможливо вирішити цю задачу.

Космос Ілюстрація

Щоб відповісти на питання появи Всесвіту вченим потрібна нова фізика, здатна впоратися з гравітацією та іншими силами, об'єднанихми при надвисоких енергіях. На даний час ведуться нові дослідження, які в майбутньому дозволять радикально переглянути походження Всесвіту.

Як повідомляв OBOZREVATEL , вчені заявили, що знайшли край Всесвіту.

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