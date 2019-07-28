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Розумніші за всіх? Вчені розкрили секрет високого IQ євреїв

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Вчені з'ясували, що ашкеназі – нащадки євреїв середньовічного Ельзасу, долини Рейну і Східної Європи – відрізняються високим IQ (коефіцієнт інтелекту).

Як пише isralike.org, до таких висновків дійшов ряд дослідників. Так, Стівен Пінкер, який читав лекції "Євреї, гени та інтелект" у 2007, заявив, що "їх середній IQ вимірюється між 108 і 115".

Річард Лінн, автор "Інтелект американських євреїв" у 2004, говорить, що він "тільки" на половину вище – 107,5.

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Генрі Харпендінг, Джейсон Харді і Грегорі Кохран з Університету Юти, автори дослідницької доповіді 2005 року "Природознавство інтелекту ашкеназі", стверджують, "що у них стандартне відхилення від загального Європейського рівня 0,75 – 1,0".

Чарльз Мюррей у своєму есе від 2007-го "Єврейські генії" говорить, що "середня величина їх IQ десь у проміжку 107-115, з імовірним компромісом у 110".

Річард Лінн і Тату Ванханен у "IQ і Глобальна Несправедливість" підрахували, що середній показник IQ євреїв – 115, що на 8 пунктів вище ніж загальноприйнятий IQ їхніх найближчих конкурентів – північно-східних азіатів – і приблизно на 40% вище, ніж загальне середнє значення IQ у 79,1.

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Водночас показники ашкеназі "візуально-просторового" IQ дуже посередні; в одному дослідженні їх середня величина була нижчою за середній – 98.

Цей недолік компенсується реєстрацією високих показників "вербального IQ", який включає словесно-логічне мислення, розуміння, короткочасну пам'ять і математичні навички. Дослідження в 1958 році показало, що середній показник вербального IQ у студентів йешиви склав 125,6.

Відзначається, що, згідно з генетичним дослідженням коледжу медицини Альберта Ейнштейна, кровна лінія ашкеназі відокремилася від інших єврейських груп приблизно 2500 років тому.

40% із них – нащадки всього чотирьох єврейських матерів. Приблизно 80% євреїв усього світу сьогодні – ашкеназі.

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Як писав OBOZREVATEL, у мережі набирає популярність тест із трьох математичних питань для визначення рівня IQ.

Його придумав професор Массачусетського технологічного інституту Шейн Фредерік ще в 2005 році, але вірусним він став лише в 2019-му.

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Дослідження вчених
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