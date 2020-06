Ракета Маска знову відправиться в космос: названа дата і причина

У суботу, 13 червня, американська компанія SpaceX Ілона Маска планує запустити ракету-носій Falcon-9 в космос.

Вона повинна вивести на орбіту чергову партію із 58 супутників системи Starlink, повідомили на сторінці компанії в Twitter.

"Орієнтовано в суботу, 13 червня, о 5:21 ми плануємо запустити 58 супутників Starlink і три апарати компанії Planet labs", – йдеться в повідомленні.

На даний момент на орбіті знаходяться вже 480 інтернет-супутників. Вони призначені для подальшого розгортання глобальної мережі інтернет-покриття на всій планеті. Ракета відправиться на орбіту Землі вже в шостий раз.

Targeting Saturday, June 13 at 5:21 am EDT for launch of 58 Starlink satellites and 3 @planetlabs spacecraft – the first SpaceX SmallSat Rideshare Program launch https://t.co/hyMYK3dqKP