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12 червня • оновлено в 05:33
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Ракета Маска знову відправиться в космос: названа дата і причина

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У суботу, 13 червня, американська компанія SpaceX Ілона Маска планує запустити ракету-носій Falcon-9 в космос.

Вона повинна вивести на орбіту чергову партію із 58 супутників системи Starlink, повідомили на сторінці компанії в Twitter.

"Орієнтовано в суботу, 13 червня, о 5:21 ми плануємо запустити 58 супутників Starlink і три апарати компанії Planet labs", – йдеться в повідомленні.

Ракета Falcon-9 компанії SpaceX

Ракета Falcon-9 компанії SpaceX

На даний момент на орбіті знаходяться вже 480 інтернет-супутників. Вони призначені для подальшого розгортання глобальної мережі інтернет-покриття на всій планеті. Ракета відправиться на орбіту Землі вже в шостий раз.

Раніше OBOZREVATEL писав, що ракета Falcon 9 успішно повернулася на космодром на мисі Канаверал, що на узбережжі Флориди.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Тег
SpaceX
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