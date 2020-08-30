Популярний БАД виявився ефективним засобом від похмілля

Амінокислота L-цистеїн бореться з нудотою та головним болем при похміллі. Фото: Pixabay

Популярна біологічно активна добавка до їжі амінокислота L-цистеїн полегшує симптоми похмілля, такі як нудота і головний біль.

Це з'ясувалося в ході дослідження, яке провели вчені з Гельсінського університету і Університету Східної Фінляндії, пише фінська газета Iltalehti.

Роботу вчених було опубліковано у виданні "Алкоголь і алкоголізм", а саме дослідження профінансувала компанія Catapult Cat, виробник БАД з L-цистеїном.

У ході експерименту піддослідні вживали алкоголь з плацебо або 600 або 1200 міліграмами L-цистеїну. У таблетках також містилися вітаміни.

У результаті виявилося, що головний біль зменшувалася після вживання 1200 міліграмів L-цистеїну, а відчуття пригніченості – після 600 міліграмів.

Як пояснюють вчені, амінокислота вступає в реакцію з ацетальдегідом – канцерогеном, першим продуктом розпаду етанолу, який є токсичним і викликає більшу частину симптомів похмілля.

При цьому дослідники підкреслюють, що похмілля викликає не лише ацетальдегід, і навіть якщо вдається пом'якшити симптоми, необхідно пам'ятати про серйозну шкоду алкоголю для організму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо алкоголь, що знижує рівень холестерину.

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