Помилка природи: вчені розкрили секрет появи людини

Збільшення обсягу мозку людини, а в результаті й еволюція, яка відбулася в короткий за історичними мірками період часу - 1 мільйон років, пов'язані з генетичною мутацією.

До такого висновку прийшла команда генетиків під керівництвом професора П'єра Вандерхагена з Брюссельського вільного університету (Бельгія), передає NCBI.

За словами вчених, збільшення мозку пов'язане з мутацією генів, які включаються на стадії розвитку ембріона. Саме тоді відбуваються ключові етапи формування мозку.

Як стало відомо, за "олюднення" відповідає не гіпофіз, а особливе сімейство генів під кодовою назвою NOTCH2NL. Це варіант стародавнього гена NOTCH, який присутній у всіх тварин і регулює кількість нейронів головного мозку.

Прорив стався тоді, коли у нашого спільного з мавпами предка при копіюванні ДНК випадково сталося дублювання NOTCH. Але ця версія гена виявилася неробочою. Вона і зараз присутня у горил і шимпанзе, але ніяк себе не проявляє.

В австралопітеків 3 мільйони років тому трапилося ще одне помилкове дублювання фрагмента ДНК і вийшов той самий NOTCH2NL, який зіграв роль потужного інтелектуального допінгу. Новий ген викликав вибухове зростання кількості нейронів і збільшення кори головного мозку. Такі ж гени були виявлені у неандертальців і денисовців.

Вчені також з'ясували, що стрімка еволюція головного мозку має і свою темну сторону. Нові гени, як виявилося винні в таких збоях у розвитку мозку, як мікроцефалія (зменшення розмірів черепа і мозку) або макроцефалія - навпаки - надмірне його збільшення. Також ця генетична революція привела до появи у людей таких захворювань, як шизофренія й аутизм.

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