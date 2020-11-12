Перше фото Лох-Неського чудовиська було зроблено 87 років тому: історичний кадр

Рівно 87 років тому, 12 листопада 1933 року, було зроблено перший відомий знімок так званого Лох-Неського чудовиська, яке, згідно з легендою, живе в глибокому озері Лох-Несс в Шотландії.

Автором фото Нессі був Х'ю Грей. Кадр, як стверджував чоловік, було зроблено з пагорбів поблизу села Фойерс. Фото було дуже низької якості та виглядало як розмите зображення якоїсь S-подібної фігури.

Експерти з компанії Kodak – виробника фотоматеріалів, перевіривши негативи, заявили, що вони справжні.

Однак вчені відреагували на появу знімка, що викликав сенсацію в пресі, вкрай скептично. Зокрема, професор Грем Керрі з університету Глазго заявив, що фото не доводить, чи жива це істота, а зоолог Дж. Р. Норман з Британського музею припустив, що на фото потрапив "кит-пляшконіс, якась із акул або й зовсім уламки судна". У 1963 році зоолог Моріс Бертон прийшов до висновку, що це видра.

Примітно, що найпопулярніше фото Нессі, яке в 1934 році зробив авторитетний лондонський хірург Роберт Кеннет Уїлсон, через 60 років було визнано підробкою. Сам лікар пізніше зізнався: вони з друзями прикріпили муляж голови до підводного човна і зробили фото.

Вчені по-різному ставляться до численних свідчень очевидців існування Нессі. Серед іншого, звучали припущення, що Лох-Неське чудовисько може бути мутацією величезного осетра або плезіозавром (водним динозавром), що вижив ще з часів льодовикового періоду.

З іншого боку, відомо, що озеро Лох-Несс, як і вся Шотландія, в ході останніх оледенінь покривалося суцільним крижаним щитом. Великі тварини, здатні вижити в таких умовах, науці не відомі. До того ж протягом кількох десятків років не було зроблено жодної чіткої фотографії тварини.

Деякі вчені припускають, що за появу чудовиська спостерігачі брали стовбури шотландської сосни Pinus silvestris, яка рясно росте по берегах Лох-Несс. Це дерево надзвичайно смолисте, через що його стовбури, що впали в воду, можуть вести себе незвичайним чином.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в озері Лох-Несс було зафіксовано загадковий 9-метровий об'єкт. Крім того, в червні 2020 року на озері Лох-Несс зняли невідому істоту.