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/наука

Нібіру "з'їдає" космос: вчені зробили несподіване відкриття

195.5тЧитати матеріал російською

Астрономи стверджують, що Нібіру (так само відома як "Планета X" і Планета 9) впливає на появу і зникнення крижаних об'єктів за межами Нептуна.

У 92-сторінковому документі, який буде опублікований в Physics Reports, група дослідників при Каліфорнійському технологічному інституті проаналізувала докази існування Нібіру, повідомляє cnet.com.

Ідея полягає в тому, що на віддалені об'єкти впливає гравітаційне тяжіння великої планети, якою і може бути Нібіру.

"Наші нові зусилля, як теоретичні, так і обчислювальні, дозволяють припустити, що раніше ми переоцінили параметри Планети 9", - пояснив один з учених.

Нібіру "з'їдає" космос: вчені зробили несподіване відкриття

скріншот YouTube

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"Нібіру чекають!" У небі над Китаєм відбулося рідкісне явище

Новий аналіз малює картину планети з масою в п'ять разів більше, ніж у Землі.

Якщо Нібіру знайдуть, планета стане ключовим елементом нашої Сонячної системи, стверджують дослідники.

Нібіру "з'їдає" космос: вчені зробили несподіване відкриття

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Останні побоювання уфологів - кінець світу 8 березня, який принесе Нібіру.

  • У NASA виключили можливість існування так званої "планети-вбивці" Нібіру, тому що вчені з усього світу контролюють ситуацію і прораховують всі реальні загрози.

  • У свою чергу, раніше з'явилася теорія, що планету Нібіру, могли сплутати з масивним кільцем сміття з каменів і льоду в Сонячній системі.

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Тема
Кінець світу
Тег
космос
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Уткин Антип
Уткин Антип
Может хватит уже впаривать людям эту туфту?!
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
нибиру скоро прилетит и скушает расию.и снизойдет в мир великая благодать без этой ублюдочной кацапомокшанской бензоколонки.
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Уткин Антип
Уткин Антип
Montana Tony, у тебя пукан рванул)
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0
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Майстренко Валерій
Майстренко Валерій
Montana Tony, йолопе дурноголове, навчись літери переставляти ...
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Гуцул Виталий
Гуцул Виталий
Блін, задовбали вже з цією Нібіру, десь тижнів зо два мав вже бути кінець світу за її участі...
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