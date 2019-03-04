Нібіру "з'їдає" космос: вчені зробили несподіване відкриття

Астрономи стверджують, що Нібіру (так само відома як "Планета X" і Планета 9) впливає на появу і зникнення крижаних об'єктів за межами Нептуна.

У 92-сторінковому документі, який буде опублікований в Physics Reports, група дослідників при Каліфорнійському технологічному інституті проаналізувала докази існування Нібіру, повідомляє cnet.com.

Ідея полягає в тому, що на віддалені об'єкти впливає гравітаційне тяжіння великої планети, якою і може бути Нібіру.

"Наші нові зусилля, як теоретичні, так і обчислювальні, дозволяють припустити, що раніше ми переоцінили параметри Планети 9", - пояснив один з учених.

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Новий аналіз малює картину планети з масою в п'ять разів більше, ніж у Землі.

Якщо Нібіру знайдуть, планета стане ключовим елементом нашої Сонячної системи, стверджують дослідники.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Останні побоювання уфологів - кінець світу 8 березня, який принесе Нібіру.

У NASA виключили можливість існування так званої "планети-вбивці" Нібіру, тому що вчені з усього світу контролюють ситуацію і прораховують всі реальні загрози.

У свою чергу, раніше з'явилася теорія, що планету Нібіру, могли сплутати з масивним кільцем сміття з каменів і льоду в Сонячній системі.

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