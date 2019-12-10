Небезпечний для Землі: учені визнали активним ще один астероїд

Астрономи зі США розкрили загадкову поведінку потенційно небезпечного для Землі астероїда під назвою Бенну (101955), який постійно викидає частинки своєї речовини в космос.

Дослідження провели фахівці з університету Арізони, зайняті в проєкті OSIRIS-REx. Про це повідомляє Phys.org (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами вчених, вони спостерігали три великих викиди частинок, які відбулися в різних місцях на поверхні астероїда, а саме – в південній півкулі та на екваторі. Такі дані допомогли їм класифікувати навколоземний астероїд як активний.

OSIRIS-REx готується до збору проб із астероїда Бенну naked-science.ru

Так, після викиду одні частинки облітали навколо небесного тіла й падали назад на поверхню, інші ж летіли в космос. Водночас швидкість цих частинок, розміром до 10 сантиметрів, становила приблизно три метри за секунду.

Причинами таких викидів вчені називають удари метеоритів, термічне руйнування і вихід водяної пари.

"Термічне руйнування може відбуватися через різкі змін температури поверхні під час обертання астероїда, період якого дорівнює 4,3 години. Цей процес також сприяє подрібненню часток порід, які легше залишають небесне тіло", – пояснюють астрономи.

OSIRIS-REx – це міжпланетна станція, призначена для доставки зразків ґрунту з астероїда Бенну. Повідомляється, що наступний збір матеріалу запланований на літо 2020 року, тоді як проби будуть доставлені на Землю у вересні 2023 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в NASA змінили дати зіткнення Землі з гігантським астероїдом Апофісом. За останніми даними, найближчим зіткнення може відбутися 12 квітня 2060 року.

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