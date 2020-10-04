Найвідоміші метеорити, які впали на Землю: Гоба, Челябінський, Тунгуський та інші

Найбільший з відомих історії метеоритів – Гоба – було знайдено 1920 року в Намібії. Його вага при падінні становила близько 90 тонн.

У цілому ж, за приблизними підрахунками вчених, на нашу планету падають близько 2 тисяч тонн метеоритів на рік. Про найвідоміші випадки в історії читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Гоба, Намібія

Діаметр метеорита – близько 3 метрів, а вага при падінні становила близько 90 тонн. Він упав приблизно 80 тисяч років тому. У 1920 році метеорит виявив власник ферми Гоба-Уест, орючи одне зі своїх полів.

На честь ферми знахідка й отримала свою назву. Гоба є металевим тілом, що на 84% складається з заліза і на 16% – з нікелю з невеликою домішкою кобальту; він вважається найбільшим самородком заліза, знайденим на Землі.

У 1955 році оголошений національним пам'ятником. На даний момент Гоба важить близько 60 тонн: його маса зменшилася через ерозію, наукові дослідження і вандалізм.

Allan Hills 84001 (АLH84001), Антарктида

Один з найвідоміших марсіанських метеоритів, знайдених на Землі, було знайдено 27 грудня 1984 року в горах Алан Хіллс в Антарктиді.

Імовірно, вік АLH84001 становить від 3,9 до 4,5 мільярдів років. Він упав на Землю близько 13 тисяч років тому, його вага – 1,93 кг.

За однією з гіпотез, метеорит відколовся від поверхні Марса при зіткненні планети з великим космічним тілом. У 1996 році Allan Hills 84001 прославився на весь світ після того, як вчені NASA заявили про виявлення в складі метеорита скам'янілих мікроскопічних структур, які можуть бути скам'янілими слідами бактерій.

Тунгуський метеорит, Росія

Один з найвідоміших в історії метеоритів впав на Землю в 1908 році, вибухнувши на висоті 5-7 кілометрів, в районі річки Підкам'яна Тунгуска в Східному Сибіру.

Вибух потужністю в 40-50 мегатонн повалив дерева на території 2150 квадратних кілометрів і вибив шибки в будинках в радіусі кількасот кілометрів від епіцентру. Ще кілька ночей після падіння метеорита на території від Атлантики до центрального Сибіру спостерігалося сильне світіння неба і хмар, крім того, катаклізм завершився потужною п'ятигодинною магнітною бурею.

Альєнде, Мексика

Найбільший знайдений на Землі вуглистий метеорит вважається найбільш вивченим метеоритом. Він впав у Мексиці, в місті Чіуауа, о 1:05 ночі 8 лютого 1969 року.

Жителі міста прокинулися від шуму і яскравого спалаху, що виникли в результаті падіння п'ятитонного космічного тіла. 2-3 тонни осколків розсипалися на десятки кілометрів. За підрахунками вчених, вік кальцієво-алюмінієвих включень в складі метеорита сягає 4,6 мільярда років – більше, ніж вік планет Сонячної системи.

Челябінський метеорит

Челябінський метеорит, за оцінками вчених NASA, є найбільшим з усіх, які падали на нашу планету після Тунгуського метеорита. Він вибухнув у небі над Челябінськом 15 лютого 2013 року на висоті 23 км, потужність вибуху, за оцінками NASA, склала від 300 до 500 кілотонн, що приблизно в 20 разів потужніше вибуху в Хіросімі.

До вибуху вага Челябінського метеорита становила близько 13 тисяч тонн, діаметр – 19,8 метра. Після вибуху він розлетівся на тисячі осколків, найбільші з них було піднято в жовтні 2013 року з дна озера Чебаркуль в Челябінській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше альпініст назвав найбільш імовірну версію таємничої загибелі групи Дятлова.