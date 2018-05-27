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Українців чекає рекорне місячне затемнення

31.4тЧитати новину російською

27 липня 2018 року жителі Землі зможуть рекордний час спостерігати за місячним затемненням, під час якого супутник набуде темно-червоного відтінку.

Тривалість і час початку космічного видовища будуть залежати від часу сходу та заходу Місяця в різних точках земної кулі.

На території України спостерігати це явище можна буде кілька годин, побачити його можна буде з 20:30 до 22:30. Після цього Місяць пройде через тінь Землі й повна фаза завершиться.

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Відзначається, що місячне затемнення може впливати на стан здоров'я людини. Під час цього явища організм піддається особливому навантаженню на серцево-судинну систему. Тому частота інсультів та інфарктів у період місячних затемнень збільшується.

Крім цього, затемнення може впливати на психічний стан людини і її нервову систему, так що приймати важливі рішення в цей період не рекомендовано.

Етапи місячного затемнення

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Нагадаємо, у лютому цього року жителі Землі спостерігали видовищний супермісяць, опублікувавши в мережі безліч дивовижних фотографій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше космосу передрекли кардинальні зміни.

Місце
Україна
Об'єкт
Місячне затемнення
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Onysymchuk Olexandr
Onysymchuk Olexandr
Какое лунное затмение? Сейчас 21-35 и никакого затмения нет. Даже полнолуния нет. Наверное опять происки кремля.
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2 из 3 ответов | показать все
Коробов Виталий
Коробов Виталий
Onysymchuk Olexandr, ТУПОСТЬ 1 ПОСМОТРИ КОГДА ОНО БУДЕТ И НЕ ТУПИ... 27 ИЮЛЯ. ЧЕРЕЗ ДВА МЕСЯЦА...
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Onysymchuk Olexandr
Onysymchuk Olexandr
Dim, Благодарю за поддержку
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