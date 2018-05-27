Українців чекає рекорне місячне затемнення

27 липня 2018 року жителі Землі зможуть рекордний час спостерігати за місячним затемненням, під час якого супутник набуде темно-червоного відтінку.

Тривалість і час початку космічного видовища будуть залежати від часу сходу та заходу Місяця в різних точках земної кулі.

На території України спостерігати це явище можна буде кілька годин, побачити його можна буде з 20:30 до 22:30. Після цього Місяць пройде через тінь Землі й повна фаза завершиться.

Відзначається, що місячне затемнення може впливати на стан здоров'я людини. Під час цього явища організм піддається особливому навантаженню на серцево-судинну систему. Тому частота інсультів та інфарктів у період місячних затемнень збільшується.

Крім цього, затемнення може впливати на психічний стан людини і її нервову систему, так що приймати важливі рішення в цей період не рекомендовано.

Етапи місячного затемнення Новини планети

Нагадаємо, у лютому цього року жителі Землі спостерігали видовищний супермісяць, опублікувавши в мережі безліч дивовижних фотографій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше космосу передрекли кардинальні зміни.