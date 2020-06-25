Космічний корабель компанії SpaceX Ілона Маска Crew Dragon з екіпажем повернеться на Землю на початку серпня.

Про повернення астронавтів Дугласа Херді і Роберта Бенкена розповів керівник пілотованої програми NASA Стів Стіч, повідомили на сторінці відомства в Twitter.

За його словами, перед поверненням вони відпрацюють можливі надзвичайні ситуації та витратять час на науково-дослідну роботу на борту Міжнародної космічної станції.

Коли корабель Ілона Маска Crew Dragon повернеться на Землю: названа дата

Раніше OBOZREVATEL публікував відео, на якому Ілон Маск няньчиться зі своїм сином X AE A-XII. Користувачів цей ролик зворушив і вони навіть побачили в ньому новий мем.