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Коли корабель Ілона Маска Crew Dragon повернеться на Землю: названа дата

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
наука
1,5 т.
Корабель Ілона Маска Crew Dragon

Корабель Ілона Маска Crew Dragon повернеться на Землю

Космічний корабель компанії SpaceX Ілона Маска Crew Dragon з екіпажем повернеться на Землю на початку серпня.

Про повернення астронавтів Дугласа Херді і Роберта Бенкена розповів керівник пілотованої програми NASA Стів Стіч, повідомили на сторінці відомства в Twitter.

За його словами, перед поверненням вони відпрацюють можливі надзвичайні ситуації та витратять час на науково-дослідну роботу на борту Міжнародної космічної станції.

Коли корабель Ілона Маска Crew Dragon повернеться на Землю: названа дата

Коли корабель Ілона Маска Crew Dragon повернеться на Землю: названа дата

Раніше OBOZREVATEL публікував відео, на якому Ілон Маск няньчиться зі своїм сином X AE A-XII. Користувачів цей ролик зворушив і вони навіть побачили в ньому новий мем.

SpaceXNASAІлон Маск
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