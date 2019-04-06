Два дні пекла: у квітні Нібіру може двічі знищити Землю

Уже у квітні загадкова планета Нібіру може повністю закрити собою сонце, після чого температура на Землі впаде до мінус 237 градусів за Цельсієм.

Це може статися 21 або 28 квітня — на православний Великдень. Такі прогнози озвучують уфологи і коснспірологи, посилаючись на пророцтва майя, пише "Діалог.UA".

Вони переконані, що смертоносний удар, після якого не виживе ніхто, у квітні цілком реальний, адже підступна планета продовжує курс на зближення з нашою планетою. За прогнозами альтернативних вчених, 21 квітня "планета Х" наблизиться до сонця, біля якого надовго затримається. Нібіру "зависне" таким чином, що повністю перекриє доступ сонячного світла до Землі. Після цього планета почне поступово замерзати, і нібито в деяких куточках земної кулі цей процес вже почався. Падіння температури повітря на планеті досягне абсолютного нуля. Цей показник складає 237 градусів за Цельсієм зі знаком мінус.

Нібіру "Новини без кордонів"

Однак ніяких офіційних підтверджень цієї інформації немає. Представники офіційної науки заспокоюють і говорять, що небезпека мине людство. Адже Земля не може досягти абсолютного нуля, і повне замерзання їй вже точно не загрожує. Вчені нагадують, що наша планета має своє джерело тепла, і його температура перевищує показник у 6 тис. градусів за Цельсієм. До того ж, абсолютний температурний мінімум не фіксувався навіть у космосі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше астролог Ефа Форіна прогнозувала, що міфічна планета Нібіру наблизиться на небезпечну відстань від Землі 7 серпня і спричинить сильний вплив на все людство. За її словами, наближення великого космічного тіла до Землі буде відчуватися задовго до того, як воно підійде на максимально близьку відстань, і спровокує біошторм.

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