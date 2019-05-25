До Землі наближається подвійний астероїд: названа небезпечна дата

У ніч на 26 травня до Землі наблизиться подвійний астероїд тисяча дев'ятсот дев'яносто дев'ять KW4, який кваліфікується як потенційно небезпечний.

Він пролетить близько 2:05 за київським часом, але побачити його неозброєним оком не можна, пишуть CNN.

Бінарним, або подвійним, астероїд був названий через наявність супутника. У діаметрі небесне тіло становить 1,3 кілометра, а його супутник – 450 м.

До планети він наблизиться на відстань 5,2 мільйона кілометрів, що в 13,5 разів перевищує дистанцію від Землі до Місяця.

Астероїд UPI

За оцінкою фахівців, в найближчі 1000 років зіткнень 1999 KW4 і нашої планети не загрожує, а в наступний раз він підлетить до нас вже у 2036 році.

Теоретична можливість зіткнення його і нашої планети можлива, якщо астероїд зіштовхнеться з іншим небесним тілом і розлетиться на частини. Його уламки можуть досягти Землі. Додаткову небезпеку становить і супутник, який весь час рухається і робить один оборот за 16 годин.

Як писав OBOZREVATEL, гігантський астероїд 2015 TB145 наблизився до Землі в неділю, 11 листопада. Через форми, що нагадує людський череп, вчені прозвали його "кометою смерті".

Крім цього, 4 лютого повз Землю пролетів величезний астероїд. Його швидкість становила 4 кілометри в секунду.

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