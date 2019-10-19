До Землі мчить астероїд: названа дата наближення

У п'ятницю, 25 жовтня, астероїд 162082 (1998 HL1) максимально наблизиться до Землі.

Розміри цього об'єкта оцінюються від 441 метра до 986 метрів, написало видання Lenta.ru з посиланням на Astronomy Now.

Він пройде повз Землю на відстані близько 0,04 астрономічних одиниць. Це дорівнює приблизно 16 дистанціям до Місяця, що вважається безпечним для планети.

До Землі мчить астероїд

Астероїд максимально наблизиться до Землі 25 жовтня близько 20:21 за київським часом.

Втім, об'єкт класифікується як потенційно небезпечний. Але у найближчі 120 років ймовірність зіткнення його з Землею вкрай мала. На меншу відстань, ніж цього разу, до планети він підійде тільки в 2140 році.

Астероїд 162082 (1998 HL1) був відкритий 18 квітня 1998 року в Нью-Мехіко. Він належить до групи навколоземних астероїдів "Аполлон", чиї орбіти перетинають земну орбіту з зовнішнього боку. Відомо про більш ніж п'ять тисяч подібних об'єктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, NASA і Європейське космічне агентство оголосили про підготовку спільного проєкту з попередження зіткнення астероїдів із Землею.

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