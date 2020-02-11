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11 лютого • оновлено в 22:38
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Смартфон-розкладачка і розумна колонка: Samsung презентує головні новинки-2020. Онлайн-трансляція

3.1т
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Компанія Samsung у вівторок, 11 лютого, розпочала презентацію головних технологічних новинок-2020.

Презентація під назвою Samsung Unpacked, яка проходить у Сан-Франциско (США), почалася о 21:00 за Києвом і транслюється пресслужбою фірми в мережі.

Вона триватиме близько двох годин (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

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Компанія повинна представити смартфони Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ і Samsung Galaxy S20 Ultra, навушники Galaxy Buds+, смартфон-розкладачку Galaxy Z Flip і розумну колонку Galaxy Home Mini.

Samsung

Samsung

THE BUSINESS TIMES

OBOZREVATEL стежить за Samsung Unpacked онлайн:

21:35 Навушники Galaxy Buds+ за 149 доларів надійдуть у продаж 14 лютого.

21:30 У версії Ultrа є 100-кратний зум (у версій простіший 30-кратний), камера з роздільною здатністю 108 МП і мобільна зйомка в 8К із цифровим стабілізатором.

Смартфони надійдуть у продаж 13 березня. Ціни на смартфони в Україні:

  • 26 999 грн за Galaxy S20 (8/128 ГБ) у кольорах "Космічний сірий", "Небесний блакитний" і "Червоне сяйво";

  • 29 999 грн за Galaxy S20+ (8/128 ГБ) у кольорах "Космічний сірий", "Космічний чорний" і "Червоне сяйво";

  • 37 999 грн за Galaxy S20 Ultra (12/128 ГБ) у кольорах "Космічний сірий" і "Космічний чорний".

Samsung презентує головні новинки-2020: онлайн-трансляція

Скріншот

21:20 Повідомляється, що в лінійці Samsung Galaxy S20 революційні камери. Зйомка презентації новинок Samsung-2020 здійснюється саме на ці телефони.

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20

Скріншот

21:15 Далі на сцену вийшов Ро Те Мун (ТМ Roh), президент і генеральний директор підрозділу мобільних комунікацій Samsung Electronics.

ТМ Roh

ТМ Roh

Скріншот

Samsung Unpacked-2020

Samsung Unpacked-2020

Скрін відео

Samsung Unpacked-2020

Samsung Unpacked-2020

Скріншот

Samsung Unpacked-2020

Samsung Unpacked-2020

Скріншот

21:10 Galaxy Z Flip надійде в продаж із 14 лютого за ціною 1380 доларів.

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip

Скріншот

21:07 Ребекка Херст розповіла, що перевага Galaxy Z Flip – у його компактності. "Він для людей, які дійсно хочуть виділятися", – сказала вона.

Скло смартфона ультратонке, однак має захист він подряпин. Купуючи цей телефон, користувач також отримує доступ до сервісу YouTube Premium.

Samsung Unpacked-2020

Samsung Unpacked-2020

Скріншот

Samsung Unpacked-2020

Samsung Unpacked-2020

Скріншот

21:01 – Презентація почалася з рекламного ролика, що демонструє, зокрема, смартфон-розкладачку Galaxy Z Flip. Пропонуємо подивитися фото:

Samsung Unpacked-2020

Samsung Unpacked-2020

Скріншот

Телефон у складеному вигляді

Телефон у складеному вигляді

Скріншот

Онлайн-трансляція презентації:

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно компанія Samsung почала блокувати в Україні роботу смарт-телевізорів, які були ввезені в країну за "сірими" схемами. З такою ж проблемою зіткнулися жителі інших країн – Молдови, Білорусі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Богдана Васильченко
Місце
США Сан Франциско
Теги
видео Samsung
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