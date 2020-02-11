Смартфон-розкладачка і розумна колонка: Samsung презентує головні новинки-2020. Онлайн-трансляція

Компанія Samsung у вівторок, 11 лютого, розпочала презентацію головних технологічних новинок-2020.
Презентація під назвою Samsung Unpacked, яка проходить у Сан-Франциско (США), почалася о 21:00 за Києвом і транслюється пресслужбою фірми в мережі.
Вона триватиме близько двох годин (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Компанія повинна представити смартфони Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ і Samsung Galaxy S20 Ultra, навушники Galaxy Buds+, смартфон-розкладачку Galaxy Z Flip і розумну колонку Galaxy Home Mini.
Samsung
THE BUSINESS TIMES
OBOZREVATEL стежить за Samsung Unpacked онлайн:
21:35 Навушники Galaxy Buds+ за 149 доларів надійдуть у продаж 14 лютого.
21:30 У версії Ultrа є 100-кратний зум (у версій простіший 30-кратний), камера з роздільною здатністю 108 МП і мобільна зйомка в 8К із цифровим стабілізатором.
Смартфони надійдуть у продаж 13 березня. Ціни на смартфони в Україні:
26 999 грн за Galaxy S20 (8/128 ГБ) у кольорах "Космічний сірий", "Небесний блакитний" і "Червоне сяйво";
29 999 грн за Galaxy S20+ (8/128 ГБ) у кольорах "Космічний сірий", "Космічний чорний" і "Червоне сяйво";
37 999 грн за Galaxy S20 Ultra (12/128 ГБ) у кольорах "Космічний сірий" і "Космічний чорний".
Скріншот
21:20 Повідомляється, що в лінійці Samsung Galaxy S20 революційні камери. Зйомка презентації новинок Samsung-2020 здійснюється саме на ці телефони.
Samsung Galaxy S20
Скріншот
21:15 Далі на сцену вийшов Ро Те Мун (ТМ Roh), президент і генеральний директор підрозділу мобільних комунікацій Samsung Electronics.
ТМ Roh
Скріншот
Samsung Unpacked-2020
Скрін відео
Samsung Unpacked-2020
Скріншот
Samsung Unpacked-2020
Скріншот
21:10 Galaxy Z Flip надійде в продаж із 14 лютого за ціною 1380 доларів.
Galaxy Z Flip
Скріншот
21:07 Ребекка Херст розповіла, що перевага Galaxy Z Flip – у його компактності. "Він для людей, які дійсно хочуть виділятися", – сказала вона.
Скло смартфона ультратонке, однак має захист він подряпин. Купуючи цей телефон, користувач також отримує доступ до сервісу YouTube Premium.
Samsung Unpacked-2020
Скріншот
Samsung Unpacked-2020
Скріншот
21:01 – Презентація почалася з рекламного ролика, що демонструє, зокрема, смартфон-розкладачку Galaxy Z Flip. Пропонуємо подивитися фото:
Samsung Unpacked-2020
Скріншот
Телефон у складеному вигляді
Скріншот
Онлайн-трансляція презентації:
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно компанія Samsung почала блокувати в Україні роботу смарт-телевізорів, які були ввезені в країну за "сірими" схемами. З такою ж проблемою зіткнулися жителі інших країн – Молдови, Білорусі.
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