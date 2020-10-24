Розкрито перші деталі секретного пристрою Apple

Розумні окуляри від Apple, ймовірно, вийдуть не раніше ніж у першу полову 2022 року.

Про це уTwitter повідомив блогер Росс Янґ, посилаючись на свої джерела. Також він назвав характеристики секретного пристрою "яблучної" компанії.

Новий ґаджет він умовно назвав Apple Glasses, зазначивши, що вони можуть отримати підтримку віртуальної та доповненої реальності. За його словами, кожен окуляр отримає діагональ у пів дюйма з дозволом 1280х960 пікселів і спеціальну матрицю microLED від Sony.

Блогер зазначив, що зараз мікродисплеї від Sony мають коефіцієнт контрастності 100 000:1 і швидкість відгуку 0,01 мілісекунди.

За його словами, мікродисплеї OLED буде вбудовано в лінзи розміром більше ніж два дюйми. Імовірно, на поверхні дисплея розміром у пів дюйма розмістять понад 3000 пікселів, що забезпечить підвищену деталізацію зображення.

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