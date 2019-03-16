"Розіб'є Землю, як яйце": у мережі влаштували нову паніку через Нібіру

У ЗМІ та соціальних мережах піднявся новий ажіотаж навколо так званої планети-вбивці Нібіру, яка нібито невблаганно наближається до Землі.

Так, за останніми прогнозами, уфологи чекають "гостю" у кінці квітня. Причому, ймовірною датою називають якраз великодні свята.

"Нібіру своїм убивчим випромінюванням просто розплющить Землю 28 квітня, тобто якраз у Світле Воскресіння Христове", – стверджують ЗМІ.

Нібіру UAportal

Причому, деякі вже знайшли передвісника. Астероїд EA9, який через кілька днів пройде у максимальній близькості від нашої планети, вже назвали однією із ознак прийдешнього апокаліпсису.

Астрономи підкреслюють, що 37-метровий кам'яний гість не є небезпечним для Землі, але уфологи впевнені, що приліт посланця з космосу – це знак швидкої загибелі цивілізації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені зізналися, що Нібіру (також відома, як Планета 9 і Планета Х) підштовхнула їх до відкриття самого віддаленого об'єкта Сонячної системи під назвою FarFarOut.

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