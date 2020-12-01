Психологи розповіли, як смартфон впливає на психіку

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
наука
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Психологи розповіли, як смартфон впливає на психіку

Нове дослідження вчених показало, що смартфон впливає на психологічне здоров'я та може викликати тривоги й депресії.

Однак дослідники пояснили, що не сам пристрій впливає на людину, а упередження користувачів, йдеться на сайті Університету Ланкастера (Англія).

У своїй роботі вчені вивчали протягом тижня стан 199 користувачів iPhone і 46 користувачів Android. У добровольців цікавилися їхнім психологічним і фізичним станом. Опісля всі дані вносилися в спеціальні позначки, за якими визначали симптоми тривоги та депресії.

Результат дослідження показав, що кількість часу, проведеного за смартфоном, безпосередньо не пов'язана з поганим самопочуттям або проблемами психічного здоров'я.

"Час, проведений у смартфоні, не впливає на симптоми тривоги, депресії або стресу. Крім того, люди, чиї показники тривоги й депресії були найвищими, не використали свій телефон більше, ніж ті, хто показав більш низькі рівні тривожності й стресу", – говорила провідна авторка з факультету психології Гізер Шоу.

Замість цього психологи з'ясували, що психічне здоров'я пов'язане із занепокоєнням і тривогою, які відчувають користувачі через використання смартфонів. Виявилося, що використання пристрою довше, ніж людина хотіла, або постійні спроби скоротити час у телефоні викликали депресивні настрої та тривогу.

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