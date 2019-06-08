Пророцтву Нострадамуса про загибель США дали пояснення

Нова "розшифровка" пророцтв Нострадамуса про загибель США – спроба спровокувати негативні події в цій країні.

Таку думку OBOZREVATEL висловив маг ведичної традиції Ігор Мехеда. "Нострадамус не писав стільки катренів, скільки йому приписують", - зауважив він.

За його словами, останнім часом в ЗМІ з'являється безліч "пророцтв", приписуваних відомим провидцям, зокрема, Нострадамусу і Ванзі, але більшість з них не має нічого спільного з цими людьми. Це відноситься і до так званих "пророцтв Нострадамуса" про загибель США.

Вашингтон в руїнах, колаж Русская Правда

Ігор Мехеда запропонував свою версію того, що відбувається. На його думку, подібні "пророцтва" є елементом "психологічної війни" однієї країни проти іншої з метою "спровокувати якісь події, трагічні події у противника".

У цьому контексті він розповів про психологічний феномен: "Якщо мільйони людей повірять в те, що щось станеться, це дійсно може статися".

Як переконаний Ігор Мехеда, саме на подібного роду ефект розраховують автори "пророцтв" про загибель тієї чи іншої країни або про кінець світу.

Разом з тим він розповів про пророцтва, які заслуговують на довіру, зокрема, про пророцтво, згідно якого "після 2012 року лик землі зміниться". За його словами, в останні роки на планеті Земля дійсно відбуваються великі зміни природного характеру – масивне танення льодовиків на полюсах, землетруси, повені, цунамі тощо, що вказує на те, що лик планети дійсно може змінитися. Зокрема, певні ділянки суші можуть піти під воду, а якісь – піднятися над рівнем світового океану.

У цьому контексті Ігор Мехеда навів ще одне пророцтво відомого американського провидця ХХ століття Едгара Кейсі, який прославився своїми віщими снами. "Він сказав, що через сто років буде його нове втілення в США, в штаті Кентуккі, і його місто стоятиме на березі океану. Іншими словами, якісь території будуть затоплені океаном, якісь, навпаки, висуватимуться з океану, і штат Кентуккі стане приморським", - розповів він.

"Насправді, настає нова епоха, і всі країни світу змінюються. Це стосується не тільки США, але й всіх країн світу. Одне тільки танення льодовиків на полюсах змінить межі світового океану, не кажучи вже про безліч інших чинників. Нова епоха настане, але людство виживе і житиме. Тому нагнітати обстановку не слід", - резюмував Ігор Мехеда.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі почали з'являтися нові трактування пророцтв Нострадамуса, згідно з якими США повинні загинути внаслідок виверження супервулкану. Ці пророцтва базуються на тому, що Нострадамус пообіцяв загибель "Новому місту", яке, за версією інтерпретаторів, вказує на "новий світ", або Північну Америку.

Раніше Ігор Мехеда поділився своєю версією розгадки таємниці перевалу Дятлова.

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