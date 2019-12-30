Про розвиток 5G, тарифи на зв'язок та інтернет в метро: інтерв'ю з президентом компанії "Київстар" Олександром Комаровим

Яким видався для найбільшого мобільного оператора України – компанії "Київстар" – 2019-й рік? Що нового компанія вже запропонувала своїм клієнтам і чого варто очікувати у 2020-му? Як йдуть справи зі швидкісним інтернетом 4G і коли в Україну прийде 5G? Чому пішов Telenor і як зміни в структурі власників вплинуть на подальшу роботу "Київстар"? Про це та багато іншого OBOZREVATEL поговорив з президентом компанії "Київстар" Олександром Комаровим.

– Яким був 2019 рік для компанії? Над чим працював "Київстар"?

– Найголовніше, що відбувалося в цьому році – це розвиток LTE (або, іншими словами – 4G). Бурхливий розвиток. Ми бачимо 70% зростання трафіку. Для нас це означає, що, окрім рішення задачі будівництва мережі передачі даних в нових містах і селах, ми весь час вирішуємо завдання підтримки та поліпшення якості там, де ми вже є. На нашому сленгу це називається hotspots – ті точки, де у нас дуже стрімко зростає навантаження.

В цьому році ми зробили справжній прорив в географічній експансії і зараз вже досягли 9 500 населених пунктів. На даний момент ми будуємо майже 600 додаткових сайтів – для нас це нове будівництво. Ми все більше і більше додаємо сучасних рішень для підвищення швидкості передачі даних. Впроваджуємо так звану агрегацію несучих, коли ми "об'єднуємо" 1800 МГц і 2600 МГц діапазони між собою для того, щоб давати нашим клієнтам більше швидкості інтернету і хороший клієнтський досвід. Почали активно використовувати технологію Massive MIMO – це радіомодуль, який формує 16 незалежних цифрових потоків, і дозволяє "розвантажити" мережу, там, де дуже великий трафік.

Наші зусилля в цілому по Україні дають дуже позитивний результат. Незважаючи на велику частку в ринку по абонентах, ми утримуємо лідерство за швидкістю і по розвитку покриття. Багато в чому це нам вдається завдяки інтенсивній інвестиційній програмі.

Президент компанії "Київстар" Олександр Комаров Надано компанією "Київстар"

– Про які обсяги інвестицій йде мова?

– В 3G і 4G інвестиції склали близько 25 мільярдів гривень за останні 5 років. Тільки за три квартали року, що минає ми проінвестували на мільярд більше, ніж Vodafone і істотно більше, ніж Lifecell. У цей ми і цілимося – швидко рости в Україні, при цьому інвестуючи сюди все більше і більше.

Наші акціонери – VEON – сприймають Україну як дуже швидко зростаючий ринок. І вважають, що зараз – саме час інвестувати як в основний бізнес, так і в нові напрямки. Є віра, що Україна все-таки буде розвиватися в економічно правильному напрямку і зростання це буде вище, ніж нинішні 3-4%. А це, в свою чергу, дасть можливість для розвитку найрізноманітніших нових бізнес-напрямків. Особливо – в області діджіталізаціі.

– Що вважаєте найважливішою подією року, що минає для телекому і чого очікуєте в наступному році?

– Весь 2019 рік пройшов під знаком 900-го діапазону. Ми дуже непросту позицію підтримали – вдруге в історії телеком ринку Київстар "жертвує" частиною своїх частот, щоб інші компанії могли надавати своїм абонентам швидкісний інтернет в новому частотному діапазоні (900 МГц – прим. Редакції). У нас не було подвійного порядку денного, наша позиція була прозора і аргументована, тому вести діалог з регулятором було досить просто.

Сам проект буде вкрай непростим. Ми прогнозуємо деяке тимчасове погіршення якості через турбулентність, пов'язану з масштабним рефармінгом частот – весь ринок через це пройде. Нам, наприклад, мають бути дуже складні переноси обладнання з так званих P-GSM частот в E-GSM частоти (це найнижча ділянка діапазону 900 МГц). Знадобиться установка додаткових фільтрів на базові станції, щоб "захиститися" від перешкод, з боку базових станцій, випромінюючих в стандарті CDMA. За нашими підрахунками, це обійдеться десь в 350-400 млн грн.

– Ви до цього готові?

– Ми готуємося. Розуміємо, що зіткнемося з масою викликів. Зрозуміло, що рефармінг відбуватиметься послідовно, регіон за регіоном, роботи будуть вестися під час найменших навантажень на мережу. Але це роботи на діючій мережі, що можна порівняти з операцією на відкритому серці.

Але є і хороші моменти. Ми з регулятором та іншими учасниками ринку знайшли компроміс по дуже принциповим для нас питаннях. Наприклад, перенесення голосу з 8 каналу, що з точки зору сусідства наших частот з CDMA є суттєвою проблемою, що створює перешкоди, "зашумлення". В результаті ми зможемо "виграти" кілька МГц захисної смуги, що істотно знизить вплив перешкод в нашій смузі частот. А в перспективі – відбудеться вимикання технології CDMA як такої, оскільки телеком ринок України розвивається в бік гармонізації з європейським ринком, де цей стандарт не використовується.

Ми прогнозували "освоєння" мобільщи ками 700-800 МГц діапазону радіочастот – і тут почалася активізація. Є Розпорядження Кабміну на найближчі 6 місяців по вивільненню перспективних діапазонів під нові стандарти зв'язку.

Президент компанії "Київстар" Олександр Комаров Надано компанією "Київстар"

– Йдеться про 5G?

– Саме так. Для 5G необхідні два діапазони: діапазон, який забезпечить географічне покриття нижньої частини спектра, і діапазон в районі 3,5 ГГц, який витримує набагато більші навантаження з точки зору одночасно працюючих пристроїв. І за цими двома діапазонами є перспективи. Зараз активно йде діалог про переключення на нові частоти обладнання "Зеонбуду" з 700-го діапазону. З діапазоном 800 МГц поки все складно, оскільки там – крім ТВ-мовлення ще багато різних спецкористувачів і роботи по конверсії можуть обійтися в десятки мільярдів гривень, а це для ринку на даний момент – непідйомна сума.

Повноцінного запуску 5G можна очікувати в кінці 2022–протягом 2023 року. У моєму розумінні, це дуже логічний сценарій. До цього часу вже буде певне насичення ринку послугами LTE, і сформується попит на нові стандарти передачі даних.

– Як просувається проект зі швидкісним інтернетом в Київському метрополітені?

– Тут у нас є великий прогрес. У липні ми, Lifecell і Vodafone підписали чотиристоронній контракт з Huawei. І якщо Київрада дасть нам доступ до інфраструктури, то вже в першому кварталі 2020 року ми запустимо 4G на перших станціях метрополітену.

Це дійсно великий, масштабний інфраструктурний проект. Хоча з точки зору економіки мобільного зв'язку в Києві для нас, наприклад, мало що зміниться – абоненти платять нам фіксовану суму за певний період обслуговування і від того, є у них дата-послуги в метро, чи ні, дохід операторів особливо не зміниться. Однак, це – зручність для клієнтів, лояльність, зростання споживання. В якійсь мірі це теж стосується LTE 900-го проекту. Точніше навіть не самого проекту, а покриття сільських населених пунктів, особливо з невеликою кількістю жителів.

– Чи потрібно це робити?

– Безумовно. Адже це призначення операторів – давати людям зв'язок практично в будь-якій точці. Де б вони не знаходилися. Але це вже не про чисту економіку.

Особливість українського ринку в тому, що співвідношення тут інвестицій до доходу істотно вище, ніж середньостатистичні показники не тільки в Європі, але і в країнах колишнього СНД. Якщо в цілому середні інвестиції мобільних операторів до доходу становлять близько 15%, то у нас на ринку 2015-2018 це співвідношення склало 30%. Це дуже багато.

У нас дуже компактно за часом з'явилися відразу два стандарти зв'язку, практично один за іншим. Ми побудували 3G мережу майже для 80% населення – і тут прийшов 4G... Думаю, років 2-3 ми будемо жити в украй високій інвестиційній фазі. Ми до цього готові і розуміємо, що ми масштабуємо самі себе, зміцнюємо своє лідерство. "Київстар" будує більше, агресивніше, ніж всі інші – і це хороший фундамент для майбутнього розвитку компанії як в основному, так і в нових бізнесах.

Президент компанії "Київстар" Олександр Комаров Надано компанією "Київстар"

– Розкажіть трохи про поточні пропозиції компанії.

– Цього року ми багато працювали над тим, щоб розповісти нашим клієнтам про всі переваги зв'язку над тарифами, які готові до великого споживання. І змогли багато чого досягти.

Зокрема, ми пояснювали людям, чому їм слід переходити в 4G з 3G. Адже це дозволить їм набагато комфортніше користуватися інтернетом, стрімити відео, слухати музику, завантажувати файли. Наші зусилля дали свої плоди. Коли люди переходять в 4G, їх трафік зростає в 2,5 рази. Тільки в листопаді трафік всієї нашої мережі в півтора рази перевищував сумарний трафік за весь 2016 рік.

Ми активно розвиваємо різні продукти на базі швидкісної передачі даних. Трохи більше тижня тому ми запустили оновлену послугу Київстар-ТВ, в якій об'єднали все найкраще з двох світів великого екрану і маленького смартфона.

Це особливо актуально в світлі прийдешнього кодування супутникового сигналу, адже все більше і більше людей почнуть шукати, чим же замінити перше безкоштовне супутникове телебачення. І "Київстар-ТВ" є для всіх наших абонентів – незалежно від того, інтернетом якого оператора вони користуються. Досить встановити на свій телевізор додаток – і почати користуватися.

Крім того, нещодавно ми запустили ще один додаток – "Доктор онлайн". Про телемедицину зараз багато говорять, подібну послугу запускають у багатьох країнах. Ми вирішили запустити таку можливість для наших клієнтів – адже 4G надає можливості для проведення відео-консультацій прямо тут і зараз.

Новини Київстар підключив до 4G ще 116 населених пунктів у 4 областях України

З нашим додатком можна обійтися без походу в поліклініку – адже воно дає можливість отримати консультацію або записатися на прийом віддалено. Під час первинної консультації лікар визначить, чи потрібно людині звертатися до вузькоспеціалізованого фахівця, може призначити лікування, направити на додаткові аналізи і вибрати правильну клініку для подальшого лікування. У додатку також можна поставити "нагадувалки" про прийом ліків. Це дійсно дуже зручно, особливо для жителів сіл, яким часто потрібно добиратися до райцентру.

– Що нового відбувалося в компанії "Київстар" з точки зору тарифоутворення?

– Ми бачимо стрімке зростання темпів споживання послуг. Тому запустили лінійку тарифів, де можна отримувати більше. Наприклад, якщо ти регулярно вчасно поповнюєш рахунок – ти отримуєш в два рази більше послуг. Абонентам контрактних тарифних планів ми запропонували можливість отримувати "Домашній Інтернет", вже включений в їх щомісячний пакет.

До речі, перевагами контракту є більш високою захищеністю, можливість на один рахунок об'єднати всю сім'ю, щоб не забувати поповнювати рахунок кожному окремо, можна користуватися зараз, а платити в наступному місяці... Це набагато більш зручний спосіб споживання зв'язку.

– Які проблеми найбільше заважали розвитку телекому в 2019-му році, на вашу думку?

– Ці проблеми – вже традиційні. Наша мережа, всі наші близько 30 тисяч базових станцій з'єднані приблизно 40 тисячами км оптоволокна. І ми регулярно стикаємося з актами вандалізму, обрізів оптоволокна – мабуть, в пошуках міді вандали це роблять. Ми, весь ринок, з цією проблемою боремося не перший рік. І в 2019-му почала намічатися якась нормальна тенденція в законодавчому полі. Хоча сказати, що ми подолали проблему, я не можу.

Ще одна глобальна проблема – почастішання відключень електроенергії. Базові станції працюють від електрики. І вони оснащені акумуляторними батареями. Але якщо електрики немає довго – базові станції вимикаються і нам доводиться посилати своїх інженерів на вузлові станції з мобільними генераторами, щоб вони підтримували наші сервіси.

Гостро стоїть також проблема радіофобії. Ті ж люди, які хочуть якісного зв'язку – категорично не хочуть бачити базові станції мобільних операторів. Хоча в країнах ЄС норми допустимого електромагнітного випромінювання в десятки разів "м'якші", ніж в Україні. Тому і щільність базових станцій вища, а від цього прямо залежить якість зв'язку.

З хорошого: прийнятий закон про використання інфраструктури для телеком-операторів. Правда, він ще не вийшов в діючий режим. Так що проблеми є, ми будемо з ними боротися і робити все, щоб утримати лідерство на телеком-ринку України.

Президент компанії "Київстар" Олександр Комаров Надано компанією "Київстар"

– Восени цього року стало відомо, що колишній акціонер VEON, компанія Telenor, продала свої акції в VEON-e. Як це відобразилося або відобразиться в майбутньому на роботі "Київстару"?

– Операційно ми цього взагалі не побачили. Ще півтора роки тому рівень володіння Telenor'ом компанією Veon опустився нижче 10%. Це вже практично міноритарій, нижче участі в наглядових радах компанії і прийнятті операційних рішень.

В цілому ставлення VEON до цього було позитивне. Адже логіка роботи така: чим більше частка акцій, що перебувають в обігу в компанії на публічних майданчиках – тим більшу оцінку має цінний папір.

VEON як працював, так і продовжує працювати як публічна компанія, в десяти дуже різних географіях. Вони дійсно дуже різні – і всі високоризикові, але всі дають можливість зростання вище середнього. При цьому рознос цих географій – від Бангладеш до Киргизстану. VEON – публічна компанія, акції якої обертаються на двох біржах, NASDAQ і Euronext, і підпорядковується вимогам міжнародного комплаенса.

До речі, якщо подивитися на склад наглядової ради Veon, неважко помітити, що жоден акціонер не має "блокуючого" пакету, а незалежних директорів більше, ніж тих, хто якось пов'язаний з мажоритарними власниками акцій. Це – питання балансу розподілу управління для того, щоб нівелювати ризики якихось неправильних рішень.

– Чи не побоюєтеся, що після продажу "ВФ Україна" компанії Bakcell проти "Київстару" можуть бути інсинуації, що це – єдина компанія на ринку з російським корінням?

– Для мене це чистої води спекуляції. Ми вбудовані в глобальний світоустрій, але, як національний оператор, працюємо в правовому полі України. Що стосується VEON, діяльність як компанії, то і її керівництво підпорядковується законодавству Нідерландів, ЄС і вимогам Комісії з цінних паперів і бірж США. Ми – відкрита, публічна компанія. І це – наша сильна сторона, що поряд з усім іншим допомагає нам утримувати лідерство на ринку.

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