Придумано спосіб, як за допомогою смартфона виявити COVID-19

У Франції створили прилад, який здатний за кілька хвилин визначити присутність коронавірусу за допомогою смартфона.

Пристрій під назвою Cordial for Covid створили в Інституті електроніки, мікроелектроніки і нанотехнології (IEMN) у Ліллі, передає Francetvinfo.

Своїм виглядом гаджет схожий на флеш-накопичувач, в який вставляється смужка зі зразком, узятим способом мазка з носа пацієнта. Потім пристрій під'єднують до смартфона, який через 10 хвилин показує результат тесту на дисплеї.

"Зразок повинен узяти фахівець. Ми удосконалюємо процедуру, і якщо все піде добре, можна буде робити цей же аналіз зі слиною. Зараз ми в процесі підтвердження цих тестів за допомогою ПЛР. Ми знаємо, що наш тест дає 88% збігів із негативними і позитивними тестами ПЛР, що дуже добре", – запевнила керівниця групи дослідників, професорка Сабіна Шунеріц.

Зазначається, що вже ведуться переговори з виробниками електроніки, щоб налагодити масове виробництво Cordial for Covid. Зараз пристрій проходить етап випробувань. Можлива дата початку продажів і роздрібна ціна апарата поки невідомі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус передається через поверхню телефона.