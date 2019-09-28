Планета ікс або чорна діра? З'явилася несподівана версія

Міжнародна група фізиків з Великобританії і США припустила, що дев'ята планета Сонячної системи, або Планета Х, насправді є первинною чорною дірою розміром з тенісний м'яч або з кулю для боулінгу.

Свої висновки вчені опублікували в препринті на репозиторії arXiv. Гіпотезу дослідники обгрунтували тим, що, по-перше, в останні роки спостерігалися аномалії в орбіті транснептунових об'єктів - небесне тіло Сонячної системи, яке рухається орбітою навколо Сонця, а середня відстань до нього більше, ніж дистанція до Нептуна.

Однією з можливих причин цієї аномалії є наявність великої планети.

Чорна діра 24 канал

По-друге, в рамках програми OGLE були виявлені шість подій гравітаційного мікролінзування, при якому світло від віддалених об'єктів (віддалені на близько 30 тисяч світлових років у напрямку до центру Чумацького Шляху) спотворюється тяжінням ближчих до Землі небесних тіл.

Такими тілами можуть бути великі планети-мандрівники або первинні чорні діри, які утворилися з надщільної матерії в момент початку розширення Всесвіту.

Вчені вважають, що одна з первинних чорних дір, які в Чумацькому Шляху не повинні бути рідкими, могла бути захоплена Сонячною системою. Оскільки поява Планети Х також пояснюється захопленням (в даному випадку планети-мандрівника), ці події, відповідно до гіпотези, є рівноймовірними.

Однак присутність екзотичного об'єкта може бути перевірена за допомогою реєстрації випромінювання від анігіляції темної матерії, яка має бути присутня у вигляді гало навколо чорної діри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені прийшли до висновку, що чорні діри можуть не тільки поглинати практично будь-яку матерію Всесвіту, а й рухатися майже зі світловою швидкістю.

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