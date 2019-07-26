Нова причина для фобій: у Таїланді у туристки потужно рвонув Power bank. Пожежа потрапила на відео

У Таїланді у пасажирки на вході в аеропорт у місті Чіангмай вибухнув у рюкзаку портативний зарядний пристрій для смартфона.

Момент потрапив на відео, яке з'явилося на сторінці аеропорту в соціальній мережі Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Туристка зібралася увійти в будівлю, коли несподівано в її рюкзаку пролунав вибух. Дівчина зірвала його зі спини, підбігла до дороги і кинула. Побачивши, що полум'я майже згасло,вона підбігла забрати документи і речі.

Скріншот з відео

У Таїланді у туристки вибухнув Power bank Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Акумулятор, який вибухнув почав знімати на телефон співробітник аеропорту. Раптово пристрій почав крутитися на місці і сипати іскрами, чим налякав перехожих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії в руках дитини вибухнув смартфон, що призвело до смерті хлопчика.

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