Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини техніки і технології

Нова причина для фобій: у Таїланді у туристки потужно рвонув Power bank. Пожежа потрапила на відео

3.7т Читати матеріал російською

У Таїланді у пасажирки на вході в аеропорт у місті Чіангмай вибухнув у рюкзаку портативний зарядний пристрій для смартфона.

Момент потрапив на відео, яке з'явилося на сторінці аеропорту в соціальній мережі Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Туристка зібралася увійти в будівлю, коли несподівано в її рюкзаку пролунав вибух. Дівчина зірвала його зі спини, підбігла до дороги і кинула. Побачивши, що полум'я майже згасло,вона підбігла забрати документи і речі.

Новини
Помста машин: у Франції спалахнув і вибухнув смартфон Samsung Galaxy J5
Нова причина для фобій: у Таїланді у туристки потужно рвонув Power bank. Пожежа потрапила на відео

Скріншот з відео

У Таїланді у туристки вибухнув Power bank

У Таїланді у туристки вибухнув Power bank

Скріншот з відео

Нова причина для фобій: у Таїланді у туристки потужно рвонув Power bank. Пожежа потрапила на відео

Скріншот з відео

Нова причина для фобій: у Таїланді у туристки потужно рвонув Power bank. Пожежа потрапила на відео

Скріншот з відео

Акумулятор, який вибухнув почав знімати на телефон співробітник аеропорту. Раптово пристрій почав крутитися на місці і сипати іскрами, чим налякав перехожих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії в руках дитини вибухнув смартфон, що призвело до смерті хлопчика.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Таїланд
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
0
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
10
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel