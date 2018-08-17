Знищить міст і переправу: в Україні випробували "вбивцю" флоту РФ

В Одеській області успішно випробували нову українську крилату ракету, здатну вражати ціль на відстані до 300 кілометрів.

"Сьогодні під час важливого етапу льотних випробувань крилата ракета українського виробництва повністю виконала заплановану програму", - розповів секретар Служби національної безпеки й оборони Олександр Турчинов, передає прес-служба РНБО.

За його словами, ракета вразила морську ціль на відстані 10 км. Він також пояснив, що зброя цього класу "здатна знищувати будь-які морські і наземні цілі"

Випробування крилатої ракети Олександр Турчинов / Twitter

"Українські крилаті ракети здатні забезпечити надійну оборону Чорноморського та Азовського узбережжя, вражаючи ворожі плавзасоби на відстані до 300 кілометрів, за потреби, навіть у портах їх базування", - додав Турчинов.

Випробування крилатої ракети Олександр Турчинов / Twitter

Він наголосив, що за допомогою крилатих ракет можна також знищити військові та інфраструктурні об'єкти, зокрема, "стратегічні мости і поромні переправи".

Випробування крилатої ракети Олександр Турчинов / Twitter

У свою чергу, президент України Петро Порошенко прокоментував випробування, зазначивши, що Україна отримала можливість забезпечувати оборону узбережжя.

Триває успішне випробування вітчизняних крилатих ракет, здатних знищувати будь-які морські та наземні цілі й забезпечити надійну оборону Чорноморського та Азовського узбережжя", - написав він у своєму мікроблозі в Twitter.

При януковощє такого не було 👍

Десь люто ридає палковнік Грищ. pic.twitter.com/LXEsrlfleW — Шкварки News (@ShkvarkiUA) 17 серпня 2018 р.

Випробування крилатої ракети Олександр Турчинов / Twitter

Щойно Секретар РНБО і керівник "Укроборонпрому" доповіли про успішний пуск української крилатої ракети



Триває успішне випробування вітчизняних крилатих ракет, здатних знищувати будь-які морські та наземні цілі й забезпечити надійну оборону Чорноморського та Азовського узбережжя pic.twitter.com/mS16B2xlTC — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 серпня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що Росія перекинула до Азовського моря ударне угруповання військових кораблів. Більше того, 9 липня прикордонна служба ФСБ РФ перехопила 7 суден, що йшли в або з портів Бердянська і Маріуполя в Азовському морі.

На цьому агресивні дії Росії не закінчилися. Вона почала затримувати іноземні судна в Керченській протоці. За словами міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, Україна зазнає серйозних збитків через дії Росії.

15 серпня Державний департамент США виступив із жорсткою заявою, назвавши блокаду РФ в Азовському морі спробою дестабілізувати Україну. Більше того, РФ перекрила для судноплавства один із районів Чорного моря від мису, пояснивши це навчаннями.