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Знищить міст і переправу: в Україні випробували "вбивцю" флоту РФ

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В Одеській області успішно випробували нову українську крилату ракету, здатну вражати ціль на відстані до 300 кілометрів.

"Сьогодні під час важливого етапу льотних випробувань крилата ракета українського виробництва повністю виконала заплановану програму", - розповів секретар Служби національної безпеки й оборони Олександр Турчинов, передає прес-служба РНБО.

За його словами, ракета вразила морську ціль на відстані 10 км. Він також пояснив, що зброя цього класу "здатна знищувати будь-які морські і наземні цілі"

Випробування крилатої ракети

Олександр Турчинов / Twitter

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"Українські крилаті ракети здатні забезпечити надійну оборону Чорноморського та Азовського узбережжя, вражаючи ворожі плавзасоби на відстані до 300 кілометрів, за потреби, навіть у портах їх базування", - додав Турчинов.

Випробування крилатої ракети

Олександр Турчинов / Twitter

Він наголосив, що за допомогою крилатих ракет можна також знищити військові та інфраструктурні об'єкти, зокрема, "стратегічні мости і поромні переправи".

Випробування крилатої ракети

Олександр Турчинов / Twitter

У свою чергу, президент України Петро Порошенко прокоментував випробування, зазначивши, що Україна отримала можливість забезпечувати оборону узбережжя.

Триває успішне випробування вітчизняних крилатих ракет, здатних знищувати будь-які морські та наземні цілі й забезпечити надійну оборону Чорноморського та Азовського узбережжя", - написав він у своєму мікроблозі в Twitter.

Випробування крилатої ракети

Олександр Турчинов / Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що Росія перекинула до Азовського моря ударне угруповання військових кораблів. Більше того, 9 липня прикордонна служба ФСБ РФ перехопила 7 суден, що йшли в або з портів Бердянська і Маріуполя в Азовському морі.

На цьому агресивні дії Росії не закінчилися. Вона почала затримувати іноземні судна в Керченській протоці. За словами міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, Україна зазнає серйозних збитків через дії Росії.

15 серпня Державний департамент США виступив із жорсткою заявою, назвавши блокаду РФ в Азовському морі спробою дестабілізувати Україну. Більше того, РФ перекрила для судноплавства один із районів Чорного моря від мису, пояснивши це навчаннями.

Особи
Олександр ТурчиновПетро Порошенко
Місце
Україна
Об'єкт
воєнна техніка
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Анатольевич Игорь
Анатольевич Игорь
300 км для крылатой ракеты это мого.у Росии таких ракет нет
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Шилов Женя
Шилов Женя
одно сплошное бла бла бла, мы уже давно запаслись попкормом в ожидании увидеть как "непереможна" армия хоть раз реально пукнет в сторону России или Крыма, а у них пятый год надувание щек, и вот такие статейки ,цель которых погромче пукнуть в сторону России хотя бы в интернете,на большее ведь не способны))
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Шилов Женя, украинцы напуганы и растеряны. И их - можно понять. Ведь они же - очень сильно получили по соплям на Донбассе. И теперь им повсюду мерещатся "бурятские водолазы".
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Минюров Андрей
Минюров Андрей
Мне если чесно Росиян жаль, они же там не все дебилы, я знаю пару болеменее нормальных.
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Минюров Андрей, а вам не жаль украинцев, вынужденных массово бежать из своей самостийной дэржавы - в Россию, - миллионами, - целыми областями?...
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