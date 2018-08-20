Volkswagen відкликає 700 тисяч авто через смертельну небезпеку: названо причину

Німецький автовиробник Volkswagen відкликає майже 700 тисяч машин по всьому світу через технічну несправність.

За даними Kfz-Betrieb, це стосується моделей Tiguan і Touran зі світловою панеллю на даху. Вони вийшли на ринок до 5 липня 2018 року.

У цих машинах можуть бути технічні несправності, які призводять до ризику короткого замикання в світловій панелі. За інформацією виробника, є ймовірність проникнення вологи до світлодіодного модулю.

У свою чергу, це призведе до займання автомобіля. Ці марки відкличуть по всьому світу. Відзначається, що тільки в Німеччині авто з неполадками налічується близько 52 тисяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що дешева партія машин Volkswagen Golf Sportwagen була сертифікована в Україні з порушеннями.

Машини продавалися по 18 тис. доларів, тоді як схожі моделі коштували вдвічі дорожче - близько 40 тис. доларів.