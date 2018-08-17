Вчені знайшли ознаки існування іншого Всесвіту

Група британських фізиків знайшла свідчення існування іншого Всесвіту.

Відповідно до теоретичної моделі, майбутнє однієї галактики виявляється сингулярністю (стан на початку Великого вибуху. - Ред.), з якої починає розширюватися інший Всесвіт. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням arXiv.org.

На думку дослідників, випадкове відхилення (флуктуації) космічного радіохвильового фону виникло в результаті випаровування чорних дір у попередньому Всесвіті. Відзначається, що в 2005 році вчений Роджер Пенроуз намагався пояснити невідповідність між другим законом термодинаміки та інфляційною моделлю.

Відповідно до першого - необоротне розсіювання Всесвіту має з часом збільшуватися. При цьому інфляційна модель представляє собою випадковий вибір певних космологічних постійних, які привели галактику до нинішнього її стану.

На думку фізика, Всесвіт, що нескінченно розширюється, в якому вся матерія перетвориться в електромагнітне випромінювання, математично не відрізняється від сингулярності, з якої почне своє існування наступний Всесвіт. Якщо гіпотеза вірна, то в космічному радіохвильовому тлі повинні існувати аномалії.

У новій роботі вчений показав, що ними можуть бути "завихрення" поляризації реліктового випромінювання, які виникають через неоднорідності через гравітаційні хвилі. Двадцять таких "завихрень", або В-модів, які зареєстровані в 2014 році, були надмасивними чорними дірами, які випаровуються в попередньому Всесвіті.

Тимчасові лінії дірок можна розглядати як "точки Хокінга", що залишають гравітаційний слід у новому Всесвіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше астрономи знайшли в космосі зірку з аномально високим вмістом літію.