У Instagram, Facebook і WhatsApp стався збій: що відомо

Інтернет-користувачі масово скаржаться на несправну роботу соцмереж. Удень, 14 квітня, збій стався в таких популярних соціальних мережах як Instagram, Facebook і WhatsApp.

За даними Downdetector, 46% користувачів Instagram відчувають проблеми з авторизацією, 44% — із завантаженням новинної стрічки, 12% — з веб-сайтом соцмережі.

Скарги користувачів Facebook в основному пов'язані з доступом до сайту і оновленням стрічки новин.

pixabay.com

А любителі WhatsApp повідомляють про проблеми з підключенням до сервера (86%), авторизацією (6%) і доступом до веб-сайту (6%). Також деякі не можуть відправити і отримати повідомлення.

Проблеми фіксуються у користувачів на території країн Європи, частини території США, в Малайзії, Індонезії та на Філіппінах. Невелика кількість скарг на роботу Instagram надходить і з Москви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Facebook запустив довгоочікуване поліпшення в месенджері.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!