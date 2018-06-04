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Стати володарями коду? Microsoft купує сервіс для розробників Github

1.2тЧитати новину російською

Компанія Microsoft захотіла придбати сервіс для зберігання коду та спільної розробки Github.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, але деталі угоди поки невідомі.

Відзначається, що рішення було обопільним: Microsoft погодилася купити Github, а власники сервісу вибрали компанію через гендиректора Сатьі Сатья Наделла. Однак неясно, чим саме топ-менеджер привернув акціонерів.

У 2015 році Github оцінювали в 2 мільярди доларів. Зараз компанія підтвердила The Verge, що угода обійшлася в 7,5 млн доларів.

Github - популярний сервіс колективної розробки і зберігання коду. Проектом користується 27 мільйонів розробників, в тому числі спеціалісти багатьох великих компаній.

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Об'єкти
MicrosoftIT-технології
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