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Смартфон шкідливо заряджати вночі: названа причина

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Тривале підключення батареї смартфона до джерела електроенергії може їй зашкодити. Саме тому експерти не рекомендують заряджати свої мобільні пристрої вночі.

Кожен раз коли ви заряджаєте батарею до 100%, її термін служби зменшується, пише Телеграф.

Експерти радять відключати пристрої від джерел живлення, коли батарея зарядиться на 80%, а не на 100%. Але, підкреслюють вони, повна розрядка теж призводить до швидшого зносу акумулятора.

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Крім того, є ще одна небезпека нічної підзарядки.

Виявилося, що більше 70% людей ставлять на зарядку телефон біля своєї голови, де він і лежить всю ніч.

Дослідники твердять, що під час зарядки акумулятор девайсу є особливо небезпечним для організму людини. Випромінювання може призводити до подразнення шкіри, головного болю і навіть до раку шкіри.

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Як повідомляв OBOZREVATEL.UA, названий найнадійніший смартфон.

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