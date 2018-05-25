Перемога на мільйони: Apple виграла у Samsung важливу суперечку

Apple Inc. здобула чергову перемогу в низці судових спорів з Samsung Electronics.

Американський суд підвищив суму виплат південнокорейської компанії на користь Apple в зв'язку з порушенням патентів на дизайн пристрою і технологію виготовлення iPhone, пише The Wall Street Journal.

Розміри виплат по розглянутих патентах збільшені з $ 399 млн до $539 млн за рішенням окружного суду Сан-Хосе, штат Каліфорнія. При цьому Apple вимагала $1,05 млрд, а Samsung намагалася переконати суддів, що штрафні санкції в даному випадку не можуть перевищувати $28 млн.

В Bloomberg повідомили, що журі присяжних вирішувало, чи винна Samsung гроші Apple на основі продажів своїх смартфонів або компонентів, які порушували патенти американської корпорації.

Нагадаємо, конфлікт компаній почався в 2011 році, коли Apple захотіла відсудити у Samsung $2,5 млрд за порушення патентів на "закруглені кути", "кільце на лицьовій частині смартфонів" та інші елементи дизайну смартфонів і операційної системи iOS.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Samsung зареєструвала патент смартфона з прозорим корпусом і гнучким екраном. Пристрій буде складатися горизонтально.