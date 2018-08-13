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На користувачів інтернету в Україні чекають серйозні зміни: що відомо

46.1тЧитати новину російською

В Україні має бути швидкісний інтернет для розвитку цифрової економіки країни.

Таку заяву зробив перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на своїй сторінці у Facebook. Він запропонував встановити мінімальну швидкість на рівні 30 Мбіт/сек.

"Змінюємо законодавство, а точніше цілу низку нормативних актів, щоб: провести моніторинг стану розвитку широкосмугового доступу до Інтернету в Україні; юридично закріпити, що швидкість інтернету не може бути меншою за 30 мБіт/сек, якщо для розбудови інфраструктури залучаються державні кошти", - зазначив Кубів.

Новини
Названий власник українського інтернету

За його словами, також необхідно стимулювати залучення приватних інвестицій у розвиток широкосмугового інтернету, особливо для закладів освіти, охорони здоров'я, соціальної інфраструктури.

"Ми обмінюємося досвідом з іншими країнами і шукаємо шляхи кооперації та співпраці. Це, зокрема, країни-члени ЄС, Південна Корея, Японія та інші. Наприклад, Ізраїль. Там нещодавно говорили про кібербезпеку, цифровий порядок денний для України та нашу роботу з розбудови цифрової економіки", - підсумував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Україні користування інтернетом коштує дешевше, ніж в інших країнах світу.

Особа
Степан Кубів
Місце
Україна
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Зоц Валентина
Зоц Валентина
Я за скоростной интернет.В такое время живем,когда образование,медицина,бизнес,транспорт и т д и т п нуждается в надежном и динамичном обслуживании.
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Tinin Alex
Tinin Alex
Да ёбть!!! Что за аграрно-космическая держава??))) Когда вводили 4G - я ржал, когда цифру - я задумался, Когда Гиперлуп запустил Емельян - я радовался, а сейчас плачу..... Первыми бля покорили космос и создали колесо - молчу про море...... А интернет как в 2000-ых..... Кстати может это радость а может зрада - но платить за интернет теперь придётся в пределах 300- 500 гривен.... Нормальная цена для Европейца 15- 20 евро... С вашими-то пенсиями по 2000 евро - не проблема... Слава Порошенко!!! - Петра Алексеевича - на второй и третий срок! Мы не откажемся никогда от Европейских пенсий!!! Порошенко надо просто ещё 5 лет дать-он хороший старт взял.... Даже интернет скоростной при нём может появиться!!!! Кстати где он?
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
вы тормоза хуже прибалтов, хоть скоростной. хоть не очень. если вы дебилы, тут ничего не поможет. вы все компьютеры в сине-желтый покрасьте, может поможет.
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2 из 3 ответов | показать все
Remla Tomas
Remla Tomas
Кротов Даниил, А что, в параше интернет ещё не закрыли? Вспомнил, у вас же срунет, чтоб жареные буряцкие тонкисты кабзона смотрели.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
Nedostup Valerii, вы быдлы ума лишились когда вышли на майдан. а это всё отголоски. Нахера тебе интернет, если ты папуас?
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