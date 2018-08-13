На користувачів інтернету в Україні чекають серйозні зміни: що відомо

В Україні має бути швидкісний інтернет для розвитку цифрової економіки країни.

Таку заяву зробив перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на своїй сторінці у Facebook. Він запропонував встановити мінімальну швидкість на рівні 30 Мбіт/сек.

"Змінюємо законодавство, а точніше цілу низку нормативних актів, щоб: провести моніторинг стану розвитку широкосмугового доступу до Інтернету в Україні; юридично закріпити, що швидкість інтернету не може бути меншою за 30 мБіт/сек, якщо для розбудови інфраструктури залучаються державні кошти", - зазначив Кубів.

Новини Названий власник українського інтернету

За його словами, також необхідно стимулювати залучення приватних інвестицій у розвиток широкосмугового інтернету, особливо для закладів освіти, охорони здоров'я, соціальної інфраструктури.

"Ми обмінюємося досвідом з іншими країнами і шукаємо шляхи кооперації та співпраці. Це, зокрема, країни-члени ЄС, Південна Корея, Японія та інші. Наприклад, Ізраїль. Там нещодавно говорили про кібербезпеку, цифровий порядок денний для України та нашу роботу з розбудови цифрової економіки", - підсумував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Україні користування інтернетом коштує дешевше, ніж в інших країнах світу.