Маск назвав дату запуску першого тунелю Hyperloop

Перший вакуумний тунель для швидкісного переміщення Hyperloop під Лос-Анджелесом запустять 10 грудня.

"Перший тунель майже готовий", — написав у Twitter глава компаній SpaceX, Tesla і The Boring Company Ілон Маск.

Зокрема об'єкт відкриють у каліфорнійському Хортоні. Очікується, що під час відкриття кожен охочий зможе покатитися у капсулі безкоштовно.

Будівництвом інфраструктурної мережі займається The Boring Company, заснована Маском у 2016 році. Автомобілі у тунелях пересуватимуться на спеціальній платформі, яка на початку і в кінці поїздки підніматиметься із транспортним засобом на поверхню. Керує роботою проекту інженер SpaceX Стів Девіс.

