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Маск назвав дату запуску першого тунелю Hyperloop

2.7тЧитати матеріал російською

Перший вакуумний тунель для швидкісного переміщення Hyperloop під Лос-Анджелесом запустять 10 грудня.

"Перший тунель майже готовий", — написав у Twitter глава компаній SpaceX, Tesla і The Boring Company Ілон Маск.

Зокрема об'єкт відкриють у каліфорнійському Хортоні. Очікується, що під час відкриття кожен охочий зможе покатитися у капсулі безкоштовно.

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Будівництвом інфраструктурної мережі займається The Boring Company, заснована Маском у 2016 році. Автомобілі у тунелях пересуватимуться на спеціальній платформі, яка на початку і в кінці поїздки підніматиметься із транспортним засобом на поверхню. Керує роботою проекту інженер SpaceX Стів Девіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Маск може реалізувати в Україні масштабний проект.

Особа
Ілон Маск
Місце
СШАЛос Анджелес
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
А у Рагозина уже готов масштабный проект по которому машина загружается на батут и отправляется в любое место земного шара по не предсказуемой траектории.
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