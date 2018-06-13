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Ілон Маск економить: Tesla Motors скоротить 9% співробітників

1.1тЧитати новину російською

Компанія Ілона Маска Tesla Motors має намір звільнити 9% співробітників.

Електронного листа з такою інформацією розіслав працівникам сам Ілон Маск, передає Reuters.

Як зазначає агентство, лист призначався для внутрішнього користування, проте незабаром потрапив у пресу. Маск пояснив необхідність звільнень змінами в структурі компанії, які націлені на скорочення витрат і вихід на прибутковість в зв'язку з виробництвом нового седана Model 3.

Він назвав таке рішення складним і пообіцяв, що скорочення не торкнуться тих, хто зайнятий безпосередньо на виробництві нового Model 3. Як зазначає видання, станом на на грудень минулого року, в компанії Tesla Inc. працювали 37543 людини з постійною зарплатою.

Model 3 - седан з імовірною вартістю від 36 тис. доларів з двома двигунами. Заряду акумулятора на ньому повинно вистачати на 300 км і більше.

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Особа
Ілон Маск
Об'єкти
Tesla MotorsTesla
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