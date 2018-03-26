Facebook зізналася у шпигунстві за користувачами Android

Представники соціальної мережі Facebook заявили про те, що збирали і вивчали особисті дані користувачів. Інтерес представляли тільки користувачі, які використовували пристрої на Android.

Так, компанія довгий час вивчала, кому і коли дзвонили і писали SMS користувачі мобільного додатка Facebook з Android-пристроїв. Представники відзначили, що не бачать в цьому нічого страшного, пише ArsTechnica .

У Facebook значили, що збір подібних даних допомагає підтримувати зв'язок з користувачами.

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Також представник компанії заявив, що синхронізація з контактами на смартфоні - нормальна практика для всіх месенджерів. При цьому він підкреслив, що компанія ніколи не займалася і не буде займатися продажем приватної інформації третім особам, а користувачі завжди буде мати над нею контроль.

Зазначимо, раніше розробник Ділан Маккей вивантажив дані з Facebook зі свого смартфона. Маккей з'ясував, що додаток записував всі його дзвінки і SMS протягомм двох років, поки він ним користувався. Ділан прийшов до висновку, що "Фейсбук" збирає дані лише зі смартфонів користувачів Android, у iOS-версії додатка немає таких прав.

Як повідомляв "Обозреватель", в США і Європі набирає обертів скандал навколо британської компанії Cambridge Analytica, яка підозрюється у використанні персональних даних із соціальних мереж, зокрема Facebook, для впливу на мільйони користувачів по всьому світу. Так, компанію підозрюють у причетності до перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в 2016 році, а також у впливі на результати референдуму про вихід Великобританії з Європейського Союзу.