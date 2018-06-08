Facebook випадково показала записи 14 млн користувачів

Соціальна мережа Facebook помилково відкрила доступ до записів 14 млн користувачів.

Про це пише The Verge з посиланням на офіційних представників компанії. Відзначається, що сталася програмна помилка.

У результаті настройки публікацій без відома господарів змінилися на "публічні". Збій стався з 18 по 27 травня. Співробітники компанії усунули помилку 22 травня, однак змінити налаштування вже опублікованих повідомлень вдалося лише через п'ять днів.

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Компанія відправила повідомлення про те, що сталося всім користувачам, яких торкнувся збій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні виник скандал навколо британської компанії Cambridge Analytica, яка зібрала особисті дані 50 мільйонів користувачів Facebook і ймовірно внесла вагомий вклад в перемогу Дональда Трампа на виборах президента США і вплинула на результати референдуму про вихід Великобританії з Європейського Союзу.

Колишній співробітник агентства Cambridge Analytica Крістофер Уайлі допускає, що дані користувачів Facebook можуть зберігатися в Росії. Йдеться про 87 млн ​​користувачів.