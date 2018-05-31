Дуров розлютився на Apple

Власник месенджера Telegram Павло Дуров розповів, що Apple перешкоджає роботі сервісу. Пост з роз'ясненнями він опублікував в особистому каналі Durov's Channel.

Бізнесмен повідомив, що деякі функції Telegram працюють некоректно в новій прошивці iOS 11.4, незважаючи на зусилля по усуненню проблем.

"Apple перешкоджає оновленням додатку Telegram для iOS по всьому світу з тих пір, як російська влада постановила видалити Telegram з App Store. Росія заборонила Telegram на своїй території в квітні, тому що ми відмовилися надати ключі для розшифровки всіх повідомлень наших користувачів в органи безпеки Росії . Ми вважаємо, що зробили єдино можливе, зберігши право наших користувачів на конфіденційність в неспокійній країні", - написав Дуров.

Він висловив жаль з приводу позиції IT-гіганта і вибачився перед клієнтами сервісу з усього світу. "У той час як Росія становить лише 7 відсотків користувачів Telegram, Apple обмежує поновлення для всіх користувачів Telegram по всьому світу з середини квітня. У результаті ми також не змогли повністю виконати GDPR для наших користувачів з ЄС", - уклав власник месенджера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роскомнадзор з 16 квітня почав блокувати VPN і проксі-сервіси, які надавали доступ до месенджер в РФ. А також IP-адреси Amazon, Microsoft і Google, які месенджер використовував для обходу блокування. В результаті багато користувачів і власники інтернет-ресурсів зіткнулися з труднощами при доступі до сервісів і сайтів. 30 квітня в Москві відбувся мітинг проти обмежень в інтернеті і блокування месенджера Telegram .