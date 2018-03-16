Астронавт NASA усиновив хлопчика з України

Астронавт NASA Ренді Брезник усиновив хлопчика з України.

Це сталося ще у 2008 році, тоді він забрав у свою сім'ю хлопчика з Дніпра. Про це астронавт розповів у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Нам пощастило відчути диво усиновлення у 2008 році, коли ми усиновили нашого сина Ваята в місті Дніпро. Йому було 2 роки і 9 місяців, це був просто відмінний час для нашої родини", - зізнався Ренді.

Ренді Брезник Bodo Life

Астронавт продовжив відвідувати Україну та привозив сюди своїх дітей.

"Після цього я відвідав Україну через кілька років, а потім ми були тут кілька років тому влітку. І Ваят, і наша дочка Ебігейл були в Києві та Дніпрі", - додав Брезник.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Ренді Брезник заявив, що NASA працюють над тим, щоб в космос літали 550 осіб на тиждень.