Apple таємно створила власний дисплей

Американська компанія Apple випустила власний MicroLED-дисплей.

У корпорації створили невелику кількість екранів на секретній фабриці поруч зі своєю штаб-квартирою в Каліфорнії, передає Bloomberg з посиланням на джерела.

Відзначимо, що виробники досягли значних успіхів у розвитку технології MicroLED. Однак споживачам, швидше за все, доведеться почекати ще пару років, перш ніж техніка Apple вийде з дисплеєм власного виробництва.

При цьому представник Apple відмовилася коментувати цю інформацію.

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До слова, зараз для своїх гаджетів Apple використовує екрани виробництва Samsung, Sharp і LG. При цьому після публікації Bloomberg про виробництво власних дисплеїв акції зазначених компаній впали, наприклад, паперу Sharp подешевшали на 3,3 відсотка, акції Samsung - на 1,4 відсотка.

Як повідомляв "Обозреватель", Apple випустить три нових iPhone в 2018 році.